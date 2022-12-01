В Тобольском Заболотье мужчину подстрелили на пьянке

Также человек, знакомый с ситуацией, рассказал, что такие инциденты происходит из-за всеобщего пьянства. Сейчас в Заболотье уже пробили дорогу и можно ездить по зимнику.
Люди начали скупать клюкву, ее сейчас меняют на алкоголь, который некоторые местные употребляют в больших количествах. К тому же часто алкогольная продукция оказывается нелегальной.
«Ну и после этого сидят мужики, выпивают. Вот возникла ссора и один другого подстрелил», — сообщает источник «Нашего города».
Мы обратились к полицейским, чтобы задать вопрос о легальности оружия, которое было применено, но пока правоохранители не готовы ответить на этот вопрос.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как люди живут в Заболотье и с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно.