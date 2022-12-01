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В Тобольском Заболотье мужчину подстрелили на пьянке

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI

В Тюменской области пьяный мужчина прострелил товарищу руку

Источник «Нашего города» сообщает, что в Лайтамаке, в ходе бытовой ссоры, один пьяный мужчина прострелил руку другому.
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Тюмень

Также человек, знакомый с ситуацией, рассказал, что такие инциденты происходит из-за всеобщего пьянства. Сейчас в Заболотье уже пробили дорогу и можно ездить по зимнику.

Люди начали скупать клюкву, ее сейчас меняют на алкоголь, который некоторые местные употребляют в больших количествах. К тому же часто алкогольная продукция оказывается нелегальной.

«Ну и после этого сидят мужики, выпивают. Вот возникла ссора и один другого подстрелил», — сообщает источник «Нашего города».

Мы обратились к полицейским, чтобы задать вопрос о легальности оружия, которое было применено, но пока правоохранители не готовы ответить на этот вопрос.

После замечаний прокуратуры в Заболотье изменений не видно
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как люди живут в Заболотье и с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно.

#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовная ответственность#Наказание#Стрельба#Заболотье#Пьянство
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