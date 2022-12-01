В РФ с 1 декабря при обращении за получением медпомощи можно не предъявлять полис ОМС

Полисы, которые были выданы на руки, продолжают действовать как и раньше, объяснил председатель ФОМС Илья Баланин. В этом смысле для пациентов, застрахованных в системе ОМС, ничего не изменилось. Но теперь, в связи с введением регистра застрахованных, сам полис брать с собой в поликлинику не обязательно, нужно знать лишь его номер.