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В РФ с 1 декабря при обращении за получением медпомощи можно не предъявлять полис ОМС

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
В России введут цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). С 1 декабря при обращении за медпомощью будет достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении, если пациенту меньше 14 лет.

Цифровые полисы будут доступны лицам, застрахованным в системе ОМС и актуализировавшим все необходимые данные о документах, удостоверяющих личность, информирует rg.ru.

Полисы, которые были выданы на руки, продолжают действовать как и раньше, объяснил председатель ФОМС Илья Баланин. В этом смысле для пациентов, застрахованных в системе ОМС, ничего не изменилось. Но теперь, в связи с введением регистра застрахованных, сам полис брать с собой в поликлинику не обязательно, нужно знать лишь его номер.

«Ранее, чтобы получить медпомощь (кроме экстренных случаев) по ОМС, было необходимо иметь при себе полис ОМС на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», — объяснил Баланин.

С 1 декабря 2022 года всех новорожденных будут автоматически добавлять в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении.

Автоматически в регистр попадают и лица, получившие гражданство РФ с того же срока. В систему будут вводиться данные на основании сведений, переданных ОВД.

Также утверждены новые правила ведения персонифицированного учета в системе обязательного медицинского страхования. По новым правилам, все данные о застрахованных лицах теперь собраны в едином регистре застрахованных лиц. Благодаря этому исключается возможное дублирование информации. Кроме этого, процесс оформления документов становится гораздо проще, а также значительно повышается эффективность обмена данными между всеми участниками системы ОМС.

Информационные процессы погружены в ГИС ОМС, что обеспечивает их безопасность, защиту цифровой инфраструктуры и данных всех участников.

В случае утери полиса ОМС на материальном носителе человеку следует обратиться в свою страховую медицинскую организацию, где он сможет получить выписку из единого регистра со штрихкодом.

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