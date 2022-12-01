В гипермаркетах Тюмени появилась Coca-Cola из Казахстана

В прошлом году напиток можно было приобрести за 130 рублей. Новая партия Coca-Cola (2 литра) продаётся в «Ленте». В магазине «Светлое и Тёмное» газировку можно купить в бутылках по 1,5 литра.
Ранее Coca-Cola производилась на заводах в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде. В настоящее время производитель покинул РФ.
В конце июля «Наш город» сообщал, что в нескольких тюменских магазинах появилась Coca-Cola из Казахстана. Тогда её продавали за 180 рублей. Покупатели отметили, что по вкусу сильных различий в напитках нет. Газированный напиток производят на заводе в Алма-Ате.