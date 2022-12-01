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В гипермаркетах Тюмени появилась Coca-Cola из Казахстана

Сегодня, 14:54
Фото: 1MI

Новая партия Coca-Cola из Казахстана появилась в гипермаркетах Тюмени

По данным источников «Нашего города», в тюменские гипермаркеты стали завозить Coca-Cola из Казахстана. Двухлитровую бутылку предлагают за 169 рублей, она продаётся рядом с российской газировкой.

В прошлом году напиток можно было приобрести за 130 рублей. Новая партия Coca-Cola (2 литра) продаётся в «Ленте».  В магазине «Светлое и Тёмное» газировку можно купить в бутылках по 1,5 литра.

Ранее Coca-Cola производилась на заводах в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде. В настоящее время производитель покинул РФ.

В конце июля «Наш город» сообщал, что в нескольких тюменских магазинах появилась Coca-Cola из Казахстана. Тогда её продавали за 180 рублей. Покупатели отметили, что по вкусу сильных различий в напитках нет. Газированный напиток производят на заводе в Алма-Ате.

Фото: Наш город
#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Магазины#Coca-Cola#Жалобы#Погода#Александр Мязин
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