Тюменцы просят изменить схемы маршрутов № 73 и № 83

«Сегодня стояла ждала более пятнадцатиминут автобус № 71 и № 1 на остановке „Первомайская“. За это время проехали несколько маршрутов № 83 и № 73. Очень было бы удобно продление этих маршрутов до Дома обороны», — отметила одна из жительниц Тюмени.
В МКУ «Тюменьгортранс» отметили, что продлевать маршруты от ЖД вокзала до Дома обороны в ближайшее время не планируется. Кроме того, это невозможно сделать из-за того, что в данном районе нет их конечных остановочных пунктов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на водителей автобусов, которые во время поездок смотрят фильмы и разговаривают по телефону.