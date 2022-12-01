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Тюменцы просят изменить схемы маршрутов № 73 и № 83

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI

Тюменцы просят поменять схемы маршрутов № 73 и № 83

Жители Тюмени просят продлить маршруты городских автобусов № 73 и № 83 до Дома обороны. Горожане отмечают, что до налоговой инспекции в областной столице ходит очень мало автобусов. При этом маршрутные такси зачастую переполнены.
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Тюмень
«Сегодня стояла ждала более пятнадцатиминут автобус № 71 и № 1 на остановке „Первомайская“. За это время проехали несколько маршрутов № 83 и № 73. Очень было бы удобно продление этих маршрутов до Дома обороны», — отметила одна из жительниц Тюмени.

В МКУ «Тюменьгортранс» отметили, что продлевать маршруты от ЖД вокзала до Дома обороны в ближайшее время не планируется. Кроме того, это невозможно сделать из-за того, что в данном районе нет их конечных остановочных пунктов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на водителей автобусов, которые во время поездок смотрят фильмы и разговаривают по телефону.

В Тюмени водители автобусов во время поездок смотрят фильмы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Автобусы#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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