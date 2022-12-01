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Тюменский мошенник обманул коммерсанта на полмиллиона рублей

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI

В Тюмени мошенник обманул коммерсанта на 500 тысяч рублей

Жителя Тюмени Андрея Ш. осудили за мошенничество со строительством павильона у торгового центра порт. Мужчину нанял на работу один из коммерсантов для того, чтобы тот оборудовал торговую точку.
Сюжет
Тюмень

Однако мошенник взял деньги, 500 тысяч рублей, и исчез с ними. За эту сумму он удосужился вырыть траншею под канализационную трубу. Впоследствии бизнесмену пришлось нанимать другую бригаду строителей. А на строителя-афериста он написал заявление  полицию.

В итоге суд приговорил Андрея Ш., обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, к двум годам колонии общего режима. Также обязал выплатить пострадавшему предпринимателю 607 тысяч 730 рублей возмещения материального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Ярковского района отправили на 1,5 года в колонию-поселение за мошенничество с водительскими правами. Мужчина обещал оказать содействие при сдаче экзаменов в ГАИ. При этом никакого отношения к сдаче на права он не имел – просто обманывал людей.

Почти половина жителей Тюменской области сталкивалась с мошенниками
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#Валентина Бурнашева#Общество#Уголовное дело#Тюмень#Суд#Тюменская область#Уголовная ответственность#Наказание#Места лишения свободы#Мошенники
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