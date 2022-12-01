Тюменский мошенник обманул коммерсанта на полмиллиона рублей

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Ярковского района отправили на 1,5 года в колонию-поселение за мошенничество с водительскими правами. Мужчина обещал оказать содействие при сдаче экзаменов в ГАИ. При этом никакого отношения к сдаче на права он не имел – просто обманывал людей.