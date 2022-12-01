Тюменская порнозвезда поделилась планами на День рождения

На своей странице ВКонтакте Лола Тейлор рассказала, что в ближайшее время улетит на Бали, чтобы отпраздновать там свой день рождения. Тюменку ожидает насыщенная программа. Там она будет отдыхать на двух дорогих виллах, планирует побывать в горах.