Тюменская порнозвезда поделилась планами на День рождения

На своей странице ВКонтакте Лола Тейлор рассказала, что в ближайшее время улетит на Бали, чтобы отпраздновать там свой день рождения. Тюменку ожидает насыщенная программа. Там она будет отдыхать на двух дорогих виллах, планирует побывать в горах.
«Мне просто подарили на День рождения эту путевку на Бали, вот я и еду. Поеду, естественно, не одна, а с мужчиной», — поделилась с «Нашим Городом» актриса фильмов для взрослых.
Любовь Бушуева отметила, что практически всю программу она выбирала сама.
Перед этим женщина ездила в Тайланд. Там она занималась дайвингом и роуп джампингом, плавала с дельфинами, ходила в горы. Кроме того, подруга подарила Лоле поездку на самолете, чем тюменка поделилась с подписчиками.