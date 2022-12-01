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Тюменская порнозвезда поделилась планами на День рождения

Сегодня, 08:28
Фото: Любовь Бушуева

Порнозвезда из Ишима отметит День рождения в двух особняках на Бали

Лола Тейлор, она же Любовь Бушуева, планирует отметить свой 30-й День рождения на Бали. «Нашему Городу» актриса рассказала, что путевку ей подарили.

На своей странице ВКонтакте Лола Тейлор рассказала, что в ближайшее время улетит на Бали, чтобы отпраздновать там свой день рождения. Тюменку ожидает насыщенная программа. Там она будет отдыхать на двух дорогих виллах, планирует побывать в горах.

«Мне просто подарили на День рождения эту путевку на Бали, вот я и еду. Поеду, естественно, не одна, а с мужчиной», — поделилась с «Нашим Городом» актриса фильмов для взрослых.

Любовь Бушуева отметила, что практически всю программу она выбирала сама.

Перед этим женщина ездила в Тайланд. Там она занималась дайвингом и роуп джампингом, плавала с дельфинами, ходила в горы. Кроме того, подруга подарила Лоле поездку на самолете, чем тюменка поделилась с подписчиками. 

 

#Анна Доронина#Общество#Тюменская область#Летний отдых#День рождения#Лола Тейлор
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