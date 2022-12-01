Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по высадкам деревьев

Только осенью на территории лесного фонда Тюменской области, на площади 771,7 га, было высажено 2,36 млн штук сеянцев и саженцев сосны обыкновенной, ели сибирской, яблони, рябины и в количестве. В мероприятиях приняли участие около 3,5 тысячи человек.
В Тюменской области мероприятия по восстановлению лесов проводятся ежегодно. Помимо работников лесной отрасли в мероприятиях по посадке леса всегда активно участвуют волонтеры. С большим желанием на посадку леса приезжают сотрудники предприятий и организаций, представители органов власти, прокуратуры, органов МЧС, МВД, активисты, студенты и обычные граждане.
Сохранение зеленого фонда России является одной из ключевых задач национального проекта «Экология».
«От того, как мы ведем себя в мире природы, напрямую зависит будущее региона. Не навредить, а сохранить и приумножить — именно такому принципу мы должны следовать. Нам нужно высаживать, как минимум, столько же деревьев, сколько ежегодно область теряет от лесных пожаров, незаконных рубок и неправильного воздействия человека», — отметил глава Тюменской области Александр Моор.
В Тюменской области за весь период проведения акции приняли участие около 9000 человек. С каждым годом участников Всероссийской акции «Сохраним лес» становится все больше.
Всероссийская акция «Сохраним лес» — главный проект по восстановлению лесов, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов. Проект является главной осенней лесовосстановительной кампанией.