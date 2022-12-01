Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по высадкам деревьев

Только осенью на территории лесного фонда Тюменской области, на площади 771,7 га, было высажено 2,36 млн штук сеянцев и саженцев сосны обыкновенной, ели сибирской, яблони, рябины и в количестве. В мероприятиях приняли участие около 3,5 тысячи человек.