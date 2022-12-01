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Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по высадкам деревьев

1 декабря 11:51
Фото: сайт правительства Тюменской области
Подведены итоги четвертого сезона акции «Сохраним лес». В этом году в акции приняли участие более миллиона человек, высадив порядка 70,6 млн деревьев. По количеству высаженных деревьев Тюменская область заняла третье место, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Только осенью на территории лесного фонда Тюменской области, на площади 771,7 га,  было высажено 2,36 млн штук сеянцев и саженцев сосны обыкновенной, ели сибирской, яблони, рябины и в количестве. В мероприятиях приняли участие около 3,5 тысячи человек.

В Тюменской области мероприятия по восстановлению лесов проводятся ежегодно. Помимо работников лесной отрасли в мероприятиях по посадке леса всегда активно участвуют волонтеры. С большим желанием на посадку леса приезжают сотрудники предприятий и организаций, представители органов власти, прокуратуры, органов МЧС, МВД, активисты, студенты и обычные граждане.

Сохранение зеленого фонда России является одной из ключевых задач национального проекта «Экология».

«От того, как мы ведем себя в мире природы, напрямую зависит будущее региона. Не навредить, а сохранить и приумножить — именно такому принципу мы должны следовать. Нам нужно высаживать, как минимум, столько же деревьев, сколько ежегодно область теряет от лесных пожаров, незаконных рубок и неправильного воздействия человека», — отметил глава Тюменской области Александр Моор.

В Тюменской области за весь период проведения акции приняли участие около 9000 человек. С каждым годом участников Всероссийской акции «Сохраним лес» становится все больше.

Всероссийская акция «Сохраним лес» — главный проект по восстановлению лесов, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов. Проект является главной осенней лесовосстановительной кампанией.

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