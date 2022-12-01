Центральный районный суд не смог обеспечить подсудимому ВКС

Кирилла Мартюшева сегодня силовики привели в зал заседания буквально на 10 минут. Подсудимому сообщили, что суд не смог обеспечить ВКС с экспертом, который провел независимую экспертизу и не усмотрел в видеозаписи Кирилла призыва к насилию в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Ранее эксперт ФСБ, компетенции которой вызывают сомнение у стороны защиты, предоставляла обвинительное заключение.
На прошлом заседании результат работы независимого эксперта приобщили к делу, что увеличило вероятность невиновности Мартюшева.
«Сегодня наш эксперт ожидал допроса в кабинете для ВКС, но Центральный районный суд не смог нам обеспечить с ним связь, а потому заседание перенесли», — сообщил «Нашему городу» Павел Руснаков, адвокат Кирилла.
Если эксперта допросят и его показания также приобщат к делу, то, по словам адвоката Кирилла, в виновности Мартюшева появится неустранимое сомнение, которое, согласно законодательству, трактуется в пользу обвиняемого.
Ранее «Наш город» рассказывал о ходе судебного заседания, где оправдательное заключение эксперта стороны защиты приобщили к делу.