Центральный районный суд не смог обеспечить подсудимому ВКС

Кирилла Мартюшева сегодня силовики привели в зал заседания буквально на 10 минут. Подсудимому сообщили, что суд не смог обеспечить ВКС с экспертом, который провел независимую экспертизу и не усмотрел в видеозаписи Кирилла призыва к насилию в сторону сотрудников правоохранительных органов.