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Центральный районный суд не смог обеспечить подсудимому ВКС

Сегодня, 11:58
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени суд не смог обеспечить ВКС тюменцу, обвиняемому в экстремизме

Сегодня в Центральном районном суде должны были допросить эксперта, который убежден в невиновности Кирилла Мартюшева, обвиняемого в экстремизме. Однако обеспечить ВКС с ним не удалось.
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Суд

Кирилла Мартюшева сегодня силовики привели в зал заседания буквально на 10 минут. Подсудимому сообщили, что суд не смог обеспечить ВКС с экспертом, который провел независимую экспертизу и не усмотрел в видеозаписи Кирилла призыва к насилию в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Ранее эксперт ФСБ, компетенции которой вызывают сомнение у стороны защиты, предоставляла обвинительное заключение.

На прошлом заседании результат работы независимого эксперта приобщили к делу, что увеличило вероятность невиновности Мартюшева.

«Сегодня наш эксперт ожидал допроса в кабинете для ВКС, но Центральный районный суд не смог нам обеспечить с ним связь, а потому заседание перенесли», — сообщил «Нашему городу» Павел Руснаков, адвокат Кирилла.
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Если эксперта допросят и его показания также приобщат к делу, то, по словам адвоката Кирилла, в виновности Мартюшева появится неустранимое сомнение, которое, согласно законодательству, трактуется в пользу обвиняемого.

Ранее «Наш город» рассказывал о ходе судебного заседания, где оправдательное заключение эксперта стороны защиты приобщили к делу.

#Суд#Уголовное дело#Тюменская область#Уголовная ответственность#Адвокаты#Прокурор г.Тюмень#Наказание#Мнение эксперта#Эксперт#Алиса Вернер
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