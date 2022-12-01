Сколько с 1 декабря будет стоить коммуналка

За отопление жителям областной столицы теперь придется платить 1742, 28 рублей за Гкал тепла (ранее этот показатель был установлен в размере 1598,42 рублей), в Тобольске плата увеличится с 1746 рублей до 1903 рублей, в Ишиме — 2045 до 2230 рублей, в Ялуторовске — 2458 до 2679 рублей.