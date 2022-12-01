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Сколько с 1 декабря будет стоить коммуналка

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

В Тюменской области выросли тарифы ЖКХ: сколько будет стоить коммуналка?

Тарифы на коммунальные услуги выросли в Тюменской области с сегодняшнего дня на 9%. Теперь жителям региона придется ежемесячно платить намного больше. «Наш Город» посчитал, на сколько увеличится сумма в платежках за декабрь.
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Тюмень

За отопление жителям областной столицы теперь придется платить 1742, 28 рублей за Гкал тепла (ранее этот показатель был установлен в размере 1598,42 рублей), в Тобольске плата увеличится с 1746 рублей до 1903 рублей, в Ишиме — 2045 до 2230 рублей, в Ялуторовске — 2458 до 2679 рублей.

Стоимость кубометра воды возрастет в Тюмени с 38 рублей 54 копеек до 42 рублей. В Тобольске — с 51 рубля 15 копеек до 56 рублей 84 копеек, в Ишиме — с 53 рублей 40 копеек до 58 рублей, 21 копейки, в Ялуторовске —  с 50 рублей 52 копеек до 55 рублей 7 копеек за кубометр.

Водоотведение вырастет в Тюмени до 26 рублей 57 копеек, в Тобольске — до 53 рублей 77 копеек, в Ишиме — до 50 рублей 27 копеек, в Ялуторовске — до 66 рублей 83 копеек.

Тариф на газ на территории всей области вырастет до 6 тысяч 142 рублей за кубометр. Электричество подорожает с 2 рублей 25 копеек за киловатт-час до 2 рублей 43 копеек.

Вывоз мусора будет стоит дороже на 13 рублей 61 копейку — с 151 рубля 23 копейки до  164 рублей 84 копеек.

В среднем, сумма в платежках за двухкомнатную квартиру, в которой проживает двое жильцов, вырастет на 450 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году вырастет стоимость проезда в поездах, также подорожают билеты на междугородние автобусы —  на 4,3%.

В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тарифы#Коммунальные тарифы#Тарифы на электроэнергию#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область
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