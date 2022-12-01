С апреля 2022 года около 1,5 тысячи тюменских мам оформили пособие по беременности

«Согласно изменениям, к будущим мамам больше не применяется правило нулевого дохода, если они обратились за выплатой на 12-й неделе беременности, а также если 6 месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода», - сообщает пресс-служба ПФР по Тюменской области.
Более того, расширены сроки подачи заявления на пособие. Ежемесячную выплату для беременных женщин Пенсионный фонд назначает с июля прошлого года.
Ранее «Наш город» сообщал, что на выплаты тюменским семьям с детьми направили 1,4 миллиарда рублей.