nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

С апреля 2022 года около 1,5 тысячи тюменских мам оформили пособие по беременности

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI

Около 1,5 тысячи тюменок оформили пособие по беременности с апреля 2022 года

По данным ПФР по Тюменской области, около 1,5 тысячи тюменок оформили пособие по беременности после изменений в правилах оценки нуждаемости. Новые поправки в закон о государственных пособиях вступили в силу с апреля этого года.
«Согласно изменениям, к будущим мамам больше не применяется правило нулевого дохода, если они обратились за выплатой на 12-й неделе беременности, а также если 6 месяцев беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода», - сообщает пресс-служба ПФР по Тюменской области.

Более того, расширены сроки подачи заявления на пособие. Ежемесячную выплату для беременных женщин Пенсионный фонд назначает с июля прошлого года.

Ранее «Наш город» сообщал, что на выплаты тюменским семьям с детьми направили 1,4 миллиарда рублей.

На выплаты тюменским семьям с детьми направили 1,4 миллиарда рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#Пфр по тюменской области
Подпишитесь
Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей
18 ноября 07:29
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
30 ноября 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
30 ноября 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
30 ноября 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
30 ноября 08:35