С апреля 2022 года около 1,5 тысячи тюменских мам оформили пособие по беременности

Около 1,5 тысячи тюменок оформили пособие по беременности с апреля 2022 года

По данным ПФР по Тюменской области, около 1,5 тысячи тюменок оформили пособие по беременности после изменений в правилах оценки нуждаемости. Новые поправки в закон о государственных пособиях вступили в силу с апреля этого года.