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Россияне продолжают покупать опасных животных, несмотря на законы

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI

Несмотря на законы россияне продолжают покупать опасных животных

В РФ формируется практика изъятия опасных животных, сообщают «Новые известия». Между тем, львов и тигров продолжают покупать. В список животных, которых запрещено держать дома, входят десятки видов. Он был сформирован ещё в 2019 году.

Интересный случай произошел в поселке Манушкино под Санкт-Петербургом. Местные жители постоянно видели пуму, которая гуляла с хозяйкой. Однажды животное сбежало из дома, она покусала человека и напала на собаку. В итоге животное забрал владелец, как выяснилось экс-участник группы «Ласковый май».

Только в Санкт-Петербурге с начала года было несколько случаев изъятия диких животных. В руках инспекторов Росприроднадзора оказалась сиамская кобра и тигр.

«В 2021 году изъята львица, которая уже определена в центр «Велес». В Петербургский зоопарк был передан удав, которого нашли в квартире. Новый собственник заехал и обнаружил змею: ее или бросили, или забыли», сообщил источник «Новых известий».

Рынок запрещённых диких животных в РФ живет благодаря стабильному спросу. Львов, тигров, леопардов, крокодилов часто покупают в подарок богатым людям. Другие используют животных для фотосессий, праздников и увеселительных мероприятий. Этот бизнес процветает на юге, в курортных зонах, а так же владельцы экзотики гастролируют по крупным городам.

За котят крупных хищных кошек обычно просят около 160 тысяч рублей. Между тем, спрос на экзотику постепенно сокращается. Были даже объявления о «раздаче за рубль крокодилов». Иногда сложности возникают с медведями и волками.

«Часто покупаются в коммерческих целях тигрята, львята, пользуются с просом дикие птицы, фотографы катаются по городам, но есть люди, которые считают, что содержать крупного хищника во дворе - это престижно, это выражение богатства. Сколько таких – мы не представляем», сообщил «Новым известиям» ветврача Карен Даллакян.

Сейчас в России нет проблем с тем, куда забирать подобных животных. Есть приюты и питомники, где принимают диких зверей, готовы принимать официальные, в том числе государственные зоопарки. Они берут даже тигров и львов, если в коллекции нет этих видов.

В Ростове процветает «черный рынок» экзотических животных. Этих питомцев содержат в домашних условиях фактически нелегально. После вступления в силу закона о запрете содержания экзотических животных в квартирах, многие владельцы решили не оформлять на них документы. С 2019 года подобных владельцам грозят штрафы, их суммы могут достигать почти 150 тысяч рублей. 

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#Александр Мязин#Общество#Животные#Домашние животные#Редкие животные#Рынок#Прокуратура#Жалобы
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