Россияне продолжают покупать опасных животных, несмотря на законы

Интересный случай произошел в поселке Манушкино под Санкт-Петербургом. Местные жители постоянно видели пуму, которая гуляла с хозяйкой. Однажды животное сбежало из дома, она покусала человека и напала на собаку. В итоге животное забрал владелец, как выяснилось экс-участник группы «Ласковый май».
Только в Санкт-Петербурге с начала года было несколько случаев изъятия диких животных. В руках инспекторов Росприроднадзора оказалась сиамская кобра и тигр.
«В 2021 году изъята львица, которая уже определена в центр «Велес». В Петербургский зоопарк был передан удав, которого нашли в квартире. Новый собственник заехал и обнаружил змею: ее или бросили, или забыли», сообщил источник «Новых известий».
Рынок запрещённых диких животных в РФ живет благодаря стабильному спросу. Львов, тигров, леопардов, крокодилов часто покупают в подарок богатым людям. Другие используют животных для фотосессий, праздников и увеселительных мероприятий. Этот бизнес процветает на юге, в курортных зонах, а так же владельцы экзотики гастролируют по крупным городам.
За котят крупных хищных кошек обычно просят около 160 тысяч рублей. Между тем, спрос на экзотику постепенно сокращается. Были даже объявления о «раздаче за рубль крокодилов». Иногда сложности возникают с медведями и волками.
«Часто покупаются в коммерческих целях тигрята, львята, пользуются с просом дикие птицы, фотографы катаются по городам, но есть люди, которые считают, что содержать крупного хищника во дворе - это престижно, это выражение богатства. Сколько таких – мы не представляем», сообщил «Новым известиям» ветврача Карен Даллакян.
Сейчас в России нет проблем с тем, куда забирать подобных животных. Есть приюты и питомники, где принимают диких зверей, готовы принимать официальные, в том числе государственные зоопарки. Они берут даже тигров и львов, если в коллекции нет этих видов.
В Ростове процветает «черный рынок» экзотических животных. Этих питомцев содержат в домашних условиях фактически нелегально. После вступления в силу закона о запрете содержания экзотических животных в квартирах, многие владельцы решили не оформлять на них документы. С 2019 года подобных владельцам грозят штрафы, их суммы могут достигать почти 150 тысяч рублей.