Преимущества услуг связи сотового оператора

Абонентам оператора связи «Тинькофф Мобайл» предоставляется много полезных услуг. Одной из них является возможность подключения определителя номеров. В этом случае абоненту приходят на телефон данные о звонившем. Это могут быть мошенники, спаммеры или полезные звонки. Абонент может подключить услугу блокировки рекламы в используемых приложениях и играх. Защита от мошеннических действий устанавливается оператором связи автоматически. Все подозрительные звонки и списания по счету блокируются. При регистрации на сайтах, в интернет-магазинах и для посторонних людей можно использовать виртуальный номер и не раскрывать основной. Абоненту предоставляется до 3 месяцев подписки в подарок, автоматическая запись входящих и исходящих звонков. Запись текста сохраняется в мобильном приложении. Это удобно, например, когда абонент забыл место встречи с партнером. В таком случае он сможет в любой момент послушать запись разговора и вспомнить детали.