Преимущества услуг связи сотового оператора

Все мобильные операторы предлагают своим клиентам стандартный набор услуг. Это может быть красивый номер, бесплатные минуты и интернет. Существуют операторы мобильной связи, которые предоставляют дополнительные бесплатные полезные функции с сим-картой. Например, «Тинькофф Мобайл» предлагает своим абонентам больше, чем услуги связи. Кроме этого, для получения сим-карты не нужно посещать офис финансового учреждения. Она доставляется специалистом банка в любое удобное для клиента место.
Оператор «Тинькофф Мобайл» использует в своей работе самые передовые технологии. Абоненту предлагается базовый пакет услуг. Остальные опции он сможет подключить самостоятельно. Например, абоненту доступно подключить интернет или смс-оповещения. У оператора связи нет скрытых комиссий. Клиенту не навязываются дополнительные услуги и не списывается оплата за их подключение. Доступ ко всем сервисам для абонента сотовой связи бесплатный. Если клиент находится в роуминге, он оплачивает связь только после подключения услуг. Абонент также может заказать бесплатную виртуальную карту и привязать ее к номеру телефона. Платежный инструмент имеет такие же функции, как и пластиковая карта.
Абонентам оператора связи «Тинькофф Мобайл» предоставляется много полезных услуг. Одной из них является возможность подключения определителя номеров. В этом случае абоненту приходят на телефон данные о звонившем. Это могут быть мошенники, спаммеры или полезные звонки. Абонент может подключить услугу блокировки рекламы в используемых приложениях и играх. Защита от мошеннических действий устанавливается оператором связи автоматически. Все подозрительные звонки и списания по счету блокируются. При регистрации на сайтах, в интернет-магазинах и для посторонних людей можно использовать виртуальный номер и не раскрывать основной. Абоненту предоставляется до 3 месяцев подписки в подарок, автоматическая запись входящих и исходящих звонков. Запись текста сохраняется в мобильном приложении. Это удобно, например, когда абонент забыл место встречи с партнером. В таком случае он сможет в любой момент послушать запись разговора и вспомнить детали.
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