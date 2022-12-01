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Подмосковье поставит в Египет в объеме 20 тыс. тонн смазочных материалов

Сегодня, 18:07
Фото: Пресс-служба правительства Московской области
Из Подмосковья в Египет ежегодно будет экспортироваться около 2 тысяч тонн смазочных материалов. Договор о поставках с арабской страной подписала компания «НТК НОРДОИЛ».

«В рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков компания „НТК НОРДОИЛ“ подписала экспортный контракт с контрагентами из Египта. В соответствии с договоренностями подмосковное предприятие направит на египетский рынок более 900 наименований масел и технических жидкостей», — рассказала Екатерина Зиновьева о соглашении. Об этом пишет newizv.ru

 

Производственное предприятие компании «НТК НОРДОИЛ» находится в Талдомском городском округе Московской области. Оно специализируется на выпуске смазочных материалов и техжидкостей: моторных, бензиновых, дизельных, трансмиссионных, гидравлических, редукторных, компрессорных, прокатных масел, для направляющих скольжения, антифризов и тосолов.

На рынке смазочных материалов компания присутствует с 2020 года.

Вся продукция «НТК НОРДОИЛ» соответствует стандартам качества ISO, и она ничуть не уступает по качеству импортной.

 

Екатерина Зиновьева также сообщила, что подмосковная компания уже ведет активные переговоры об экспорте своей продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии.

 

Также в компании ведутся работы по реализации проекта, направленного на расширение своего производства. Инвестиционную инициативу «НТК НОРДОИЛ» поддержали региональные власти — предприятию передали земельный участок площадью около 3 га по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». По проекту запланировано расширение производственных мощностей компании, благодаря этому в Подмосковье появятся около 20 новых рабочих мест. Запуск нового производства предположительно состоится  уже в следующем году.

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