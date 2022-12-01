Подмосковье поставит в Египет в объеме 20 тыс. тонн смазочных материалов

«В рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков компания „НТК НОРДОИЛ“ подписала экспортный контракт с контрагентами из Египта. В соответствии с договоренностями подмосковное предприятие направит на египетский рынок более 900 наименований масел и технических жидкостей», — рассказала Екатерина Зиновьева о соглашении. Об этом пишет newizv.ru
Производственное предприятие компании «НТК НОРДОИЛ» находится в Талдомском городском округе Московской области. Оно специализируется на выпуске смазочных материалов и техжидкостей: моторных, бензиновых, дизельных, трансмиссионных, гидравлических, редукторных, компрессорных, прокатных масел, для направляющих скольжения, антифризов и тосолов.
На рынке смазочных материалов компания присутствует с 2020 года.
Вся продукция «НТК НОРДОИЛ» соответствует стандартам качества ISO, и она ничуть не уступает по качеству импортной.
Екатерина Зиновьева также сообщила, что подмосковная компания уже ведет активные переговоры об экспорте своей продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии.
Также в компании ведутся работы по реализации проекта, направленного на расширение своего производства. Инвестиционную инициативу «НТК НОРДОИЛ» поддержали региональные власти — предприятию передали земельный участок площадью около 3 га по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». По проекту запланировано расширение производственных мощностей компании, благодаря этому в Подмосковье появятся около 20 новых рабочих мест. Запуск нового производства предположительно состоится уже в следующем году.