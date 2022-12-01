Подмосковье поставит в Египет в объеме 20 тыс. тонн смазочных материалов

Также в компании ведутся работы по реализации проекта, направленного на расширение своего производства. Инвестиционную инициативу «НТК НОРДОИЛ» поддержали региональные власти — предприятию передали земельный участок площадью около 3 га по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». По проекту запланировано расширение производственных мощностей компании, благодаря этому в Подмосковье появятся около 20 новых рабочих мест. Запуск нового производства предположительно состоится уже в следующем году.