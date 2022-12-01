Почти полтора миллиарда было направлено на поддержку предпринимателей

По итогам заседания заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил в своем телеграм-канале, что за 10 месяцев текущего года предприниматели региона получили поддержку в размере 1,42 миллиарда рублей.
Пантелеев также добавил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2149 единиц. А значит на данный момент в Тюменской области свою деятельность ведут более 67,5 тысяч предпринимателей.
Благодаря этому на 8% в сфере малого и среднего бизнеса увеличилось число рабочих мест. За год в Тюменской области более чем доля компаний, столкнувшихся с избыточным административным давлением снизилась практически в два раза.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменские бизнесмены оплатят проведение новогодних мероприятий в городе. Из городского бюджета будет профинансированы только работы по монтажу иллюминации.