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Почти полтора миллиарда было направлено на поддержку предпринимателей

Сегодня, 03:09
Фото: Телеграм-канал Андрея Пантелеева

1,42 млрд рублей региональной поддержки получили предприниматели в Тюменской области

В Тюменской областной Думе состоялось заседание Общественного совета федерального проекта «Предпринимательство».
Сюжет
Тюмень

По итогам заседания заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил в своем телеграм-канале, что за 10 месяцев текущего года предприниматели региона получили поддержку в размере 1,42 миллиарда рублей.

Пантелеев также добавил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2149 единиц. А значит на данный момент в Тюменской области свою деятельность ведут более 67,5 тысяч предпринимателей.

Благодаря этому на 8% в сфере малого и среднего бизнеса увеличилось число рабочих мест. За год в Тюменской области более чем доля компаний, столкнувшихся с избыточным административным давлением снизилась практически в два раза.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменские бизнесмены оплатят проведение новогодних мероприятий в городе. Из городского бюджета будет профинансированы только работы по монтажу иллюминации.

#Алиса Вернер#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Андрей Пантелеев#Заработная плата#Малый бизнес#Малый и средний бизнес#Бизнес-форум#Предприниматель#Предприниматели#Индивидуальные предприниматели
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