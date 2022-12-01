Письма с угрозами, в Тюменской слободе открыли дорогу, арбитраж в ноябре

Тюменская таможня оштрафовала «Спортмастер». Организация хотела вывезти санкционный товар в Казахстан. Иск был подан ООО «Спортмастер» в отношении Тюменской таможни, чтобы оспорить постановление о назначении штрафа в виде 50 тысяч рублей. Товары «Спортмастера» задержали на границе региона и Казахстана ещё в марте 2022 года. В грузовике DAF были обнаружены газовые горелки «Мечта путешественника», батарейки Duracell. Эти виды товаров можно реализовывать после получения разрешения на вывоз Министерства промышленности и торговли РФ.