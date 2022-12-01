Письма с угрозами, в Тюменской слободе открыли дорогу, арбитраж в ноябре

Неизвестные рассылают письма с угрозами взрывов в тюменских школах и ВУЗах.
Письма были направлены на почту горадминистрации. Авторы «предупреждали» о минировании школ и университетов.
«По данному вопросу работают сотрудники полиции. Школы работают в обычном режиме», — сообщили «Нашему городу» в городском Департаменте образования.
Полицейские проверили основные учреждения в городе и никаких взрывчатых вечещств не нашли. Служба безопасности ВУЗов усилила работу. Учебный процесс проходит без изменений.
Для жителей Тюменской слободы открыли движение по новой дороге.
Первого декабря в тестовом режиме запустили движение по новой дороге в Тюменской слободе. Подрядчик закончил продление улицы Бушуева. Здесь уже запустили светофор, устанавливают временные остановки автобусов.
Отмечается, что улицу Андрея Бушуева продлили на 120 метров. Здесь появилась отдельная скоростная полоса для въезда и выезда со Объездной дороги. Специалисты сейчас следят за ситуацией на этом участке дороги, чтобы вовремя откорректировать движение. Например, изменить режим работы светофора или установить запрет на движение в определенном направлении. Затруднений проезда пока не зафиксировали. Вдоль проезжей части установили освещение.
Арбитражи ноября: штраф «Спортмастера», снос долгостроя.
По данным «Нашего города» в ноябре РЖД проиграло суд администрации Тюмени. Организация должна снести долгострой на улице Широтной, 211. Недостроенный 9-этажный дом в мкр «Восточный-2» признали самовольной постройкой.
В материалах дела указано, что «РЖДстрой» в течение полугода обязан снести здание, а также заплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей. Арбитражный суд это требование удовлетворил.
Тюменская таможня оштрафовала «Спортмастер». Организация хотела вывезти санкционный товар в Казахстан. Иск был подан ООО «Спортмастер» в отношении Тюменской таможни, чтобы оспорить постановление о назначении штрафа в виде 50 тысяч рублей. Товары «Спортмастера» задержали на границе региона и Казахстана ещё в марте 2022 года. В грузовике DAF были обнаружены газовые горелки «Мечта путешественника», батарейки Duracell. Эти виды товаров можно реализовывать после получения разрешения на вывоз Министерства промышленности и торговли РФ.