Новое терапевтическое отделение открылось в сельском филиале Тюменской облбольницы

На обновление сельской больницы из федерального бюджета было выделено 25 млн рублей, от правительства области на оснащение медучреждения поступило 3 млн рублей.
В здании больницы полностью заменили системы отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации. Также поменяли окна и полы.
В каждой палате установили отдельный санузел и душевую. До этого таких удобств в отделении не было.
В рамках программы «Доступная среда» оборудовали две палаты для маломобильных пациентов, для их комфорта оснастили специальными ваннами и поручнями санузлы. В каждой палате теперь есть кнопка вызова, который поступает на пост медицинской сестры.
"Открытие терапевтического отделения для жителей Нижнетавдинского района - знаковое событие. Впервые с момента постройки здания здесь провели капитальный ремонт. Благодаря участию в программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» мы вдохнули новую жизнь в наше отделение", - пояснил главврач ОБ №15 Александр Синельников.
В обновление отделения также вложены средства медучреждения - 400 тысяч рублей больница потратила на создание комфортной среды. Теперь в фойе появится мягкая удобная мебель, стол и телевизор. Для медперсонала оборудуют современную комната отдыха и приема пищи.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.