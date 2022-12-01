Новое терапевтическое отделение открылось в сельском филиале Тюменской облбольницы

"Открытие терапевтического отделения для жителей Нижнетавдинского района - знаковое событие. Впервые с момента постройки здания здесь провели капитальный ремонт. Благодаря участию в программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» мы вдохнули новую жизнь в наше отделение", - пояснил главврач ОБ №15 Александр Синельников.

В обновление отделения также вложены средства медучреждения - 400 тысяч рублей больница потратила на создание комфортной среды. Теперь в фойе появится мягкая удобная мебель, стол и телевизор. Для медперсонала оборудуют современную комната отдыха и приема пищи.