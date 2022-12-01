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Новое терапевтическое отделение открылось в сельском филиале Тюменской облбольницы

1 декабря 13:42
Фото: сайт правительства Тюменской области
Сегодня, 1 декабря, в Областной больнице №15 Нижней Тавды после капитального ремонта открылось новое терапевтическое отделение. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

На обновление сельской больницы из федерального бюджета было выделено 25 млн рублей, от правительства области на оснащение медучреждения поступило 3 млн рублей.

В здании больницы полностью заменили системы отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации. Также поменяли окна и полы.

В каждой палате установили отдельный санузел и душевую. До этого таких удобств в отделении не было.

В рамках программы «Доступная среда» оборудовали две палаты для маломобильных пациентов, для их комфорта оснастили специальными ваннами и поручнями санузлы. В каждой палате теперь есть кнопка вызова, который поступает на пост медицинской сестры.

"Открытие терапевтического отделения для жителей Нижнетавдинского района - знаковое событие. Впервые с момента постройки здания здесь провели капитальный ремонт. Благодаря участию в программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» мы вдохнули новую жизнь в наше отделение", - пояснил главврач ОБ №15 Александр Синельников.
 В обновление отделения также вложены средства медучреждения - 400 тысяч рублей больница потратила на создание комфортной среды. Теперь в фойе появится мягкая удобная мебель, стол и телевизор. Для медперсонала оборудуют современную комната отдыха и приема пищи. 

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Общество
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