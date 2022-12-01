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Новая SMART-амбулатория скоро откроется в селе Малая Зоркальцево Тюменской области

1 декабря 11:15
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В селе Малая Зоркальцево Тобольского района готовят к открытию новую амбулаторию. В медпункте будет установлено современное оборудование, в том числе оргтехника. Также амбулаторию подключат к интернету по защищённому каналу связи, сообщает пресс-служба департаменте здравоохранения Тюменской области.

Цифровые технологии откроют доступ специалистов новой амбулатории к дистанционному консультированию с врачами областной больницы №3 по видеоконференцсвязи. Консультацию терапевта или узкого специалиста может получить и сам пациент. У фельдшера появится возможность предварительного заказа необходимых лабораторных и других исследований, которые вместе с результатами маммографии и флюорографии отображаются в электронной карте пациента. Её также может изучить сотрудник амбулатории на рабочем месте.

Цифровизация способствовала и обновлению аппаратов для диагностики сердечно-сосудистой системы: SMART-амбулатория также оборудована новейшими электрокардиографами отечественного производства, которые входят в комплексное телемедицинское решение по хранению и передаче медицинских данных. В рамках периодических медосмотров или по назначению терапевта, кардиограмма в электронном виде передаётся врачу-кардиологу для дистанционного описания. Заключение специалиста в электронном виде направляется на рабочее место сотрудника амбулатории. Это существенно экономит время пациента, не влияя на качество проведённой процедуры.

Новая амбулатория, площадь 350 м² установлена в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в настоящее время укомплектовывается мебелью и самым современным медицинским оборудованием и новыми инструментами.

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