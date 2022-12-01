Новая SMART-амбулатория скоро откроется в селе Малая Зоркальцево Тюменской области

Цифровые технологии откроют доступ специалистов новой амбулатории к дистанционному консультированию с врачами областной больницы №3 по видеоконференцсвязи. Консультацию терапевта или узкого специалиста может получить и сам пациент. У фельдшера появится возможность предварительного заказа необходимых лабораторных и других исследований, которые вместе с результатами маммографии и флюорографии отображаются в электронной карте пациента. Её также может изучить сотрудник амбулатории на рабочем месте.