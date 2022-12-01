Неизвестные рассылают письма с угрозами взрывов в тюменских школах и ВУЗах

Такие же письма были направлены на почту городской администрации. Их автор сообщал о минировании школ и высших учебных заведений Тюмени.
«По данному вопросу работают сотрудники полиции. Школы работают в обычном режиме», — сообщили «Нашему городу» в городском Департаменте образования.
В ТюмГУ также подтвердили получение спам-рассылки. В университете сообщили, что полицейские уже проверили корпуса вуза, информация из письма не подтвердилась. Но служба безопасности усилила работу. Учебный процесс проходит без изменений.
«В университет никаких сообщений не поступало, вся информация передана в правоохранительные органы, мы работаем в привычном режиме работы», — сообщили в ТИУ.
В Тюменском государственном медицинском университете и в институте культуры сослались на бюрократию.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как еще в сентября неизвестный угрожал активировать взрывное устройство в общеобразовательной школе № 2. Письмо с угрозами поступило накануне на почту одного из СМИ.