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Надо ли оформлять для ребенка банковскую карту

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Детская банковская карта помогает обучить ребенка финансовой грамотности. Для этого надо просто предоставить ему данный финансовый инструмент.

В современном мире первая банковская карта может быть оформлена в раннем возрасте. Родители решают воспользоваться финансовым инструментом для воспитания грамотного обращения с деньгами у подрастающего поколения. Если оформляется карта для ребенка до 14 лет, это позволяет получить необходимые знания о том, как правильно распоряжаться имеющимися средствами. Игнорирование данной возможности приводит к тому, что дети могут не узнать как грамотно работать с финансами.

Как это работает

Детская банковская карта мало чем отличается от финансового инструмента, который предназначен для взрослых. Разница в том, что управление находится в руках родителей. Они могут:

  • Переводить на карту нужную сумму, получать отчеты о тратах. В результате становится известно обо всех подозрительных транзакциях и переводах. Это может стать причиной разбирательства на семейном совете, либо просто обсуждения.
  • Вознаграждать ребенка за хорошее поведение или правильно выполненное задание. Ряд психологов считает, что такой подход готовит детей ко взрослой жизни, когда им необходимо выполнять задачи на работе и получать за это заработную плату. Причины для выплаты могут быть самые разные. Среди них окончание четверти без троек, уборка квартиры или уход за родственниками. Такой подход обеспечивает воспитание самостоятельности. Ребенок учится понимать, что за правильно выполненную работу он получает вознаграждение.

Дети одновременно наслаждаются правом пользоваться взрослым финансовым инструментом. Покупая товары в физическом или интернет магазине, они учатся распоряжаться средствами.

По детским банковским картам регулярно предлагаются скидки, кешбэк и специальные предложения. В некоторых случаях удается вернуть до 30% потраченных средств. В результате ребенок получает представление о том, как правильно планировать свои траты. Узнавая, что может быть выгоднее потратить в один день чуть больше, чтобы получить возврат средств, он приобретает начальные навыки инвестирования. Со временем эта информация будет помогать принимать более взвешенные решения во взрослом состоянии.

Заключение

Детские банковские карты служат удобным инструментом, с помощью которого ребенок получает знания о том, как правильно работать с деньгами.

Каждый родитель самостоятельно решает когда и как оформлять данный финансовый инструмент.

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