Надо ли оформлять для ребенка банковскую карту

По детским банковским картам регулярно предлагаются скидки, кешбэк и специальные предложения. В некоторых случаях удается вернуть до 30% потраченных средств. В результате ребенок получает представление о том, как правильно планировать свои траты. Узнавая, что может быть выгоднее потратить в один день чуть больше, чтобы получить возврат средств, он приобретает начальные навыки инвестирования. Со временем эта информация будет помогать принимать более взвешенные решения во взрослом состоянии.