Надо ли оформлять для ребенка банковскую карту

В современном мире первая банковская карта может быть оформлена в раннем возрасте. Родители решают воспользоваться финансовым инструментом для воспитания грамотного обращения с деньгами у подрастающего поколения. Если оформляется карта для ребенка до 14 лет, это позволяет получить необходимые знания о том, как правильно распоряжаться имеющимися средствами. Игнорирование данной возможности приводит к тому, что дети могут не узнать как грамотно работать с финансами.
Детская банковская карта мало чем отличается от финансового инструмента, который предназначен для взрослых. Разница в том, что управление находится в руках родителей. Они могут:
Дети одновременно наслаждаются правом пользоваться взрослым финансовым инструментом. Покупая товары в физическом или интернет магазине, они учатся распоряжаться средствами.
По детским банковским картам регулярно предлагаются скидки, кешбэк и специальные предложения. В некоторых случаях удается вернуть до 30% потраченных средств. В результате ребенок получает представление о том, как правильно планировать свои траты. Узнавая, что может быть выгоднее потратить в один день чуть больше, чтобы получить возврат средств, он приобретает начальные навыки инвестирования. Со временем эта информация будет помогать принимать более взвешенные решения во взрослом состоянии.
Детские банковские карты служат удобным инструментом, с помощью которого ребенок получает знания о том, как правильно работать с деньгами.
Каждый родитель самостоятельно решает когда и как оформлять данный финансовый инструмент.
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