Иранцы предлагают тюменским бизнесменам открыть центры торговли

«Исламская Республика также заинтересована в наших нефтяных технологиях. Со своей стороны они готовы поделиться с нами сельско-хозяйственными технологиями, имеются все предпосылки для экспортно-импортных инвестиций», - сообщила Ольга Езикеева.
Более того, предлагается организовать тюменскую и иранскую выставки для бизнеса.
«Иранцы готовы разговаривать с российским бизнесом в части представления их интересов у нас», - сообщила «Нашему городу» Ольга Езикеева.
Не прошлой неделе сообщалось, что в Тюмени могут появиться лифты из Ирана.
Стоит отметить, что чаще всего в Тюменской области регистрируют бизнес в сфере торговли. Об этом «Наш город» сообщал 16 ноября.