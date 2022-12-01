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Иранцы предлагают тюменским бизнесменам открыть центры торговли

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI

Иранские и тюменские бизнесмены обсуждают открытие центра торговли

Президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева рассказала «Нашему городу» о работе делегации из Ирана, которая принимает участие в Тюменском экспортном форуме. Бизнесмены обсуждают возможность открытия центра торговли и покупку тюменской древесины.
«Исламская Республика также заинтересована в наших нефтяных технологиях. Со своей стороны они готовы поделиться с нами сельско-хозяйственными технологиями, имеются все предпосылки для экспортно-импортных инвестиций», - сообщила Ольга Езикеева.

Более того, предлагается организовать тюменскую и иранскую выставки для бизнеса. 

«Иранцы готовы разговаривать с российским бизнесом в части представления их интересов у нас», - сообщила «Нашему городу» Ольга Езикеева.

Не прошлой неделе сообщалось, что в Тюмени могут появиться лифты из Ирана

Стоит отметить, что чаще всего в Тюменской области  регистрируют бизнес в сфере торговли. Об этом «Наш город» сообщал 16 ноября.

Какой бизнес открывали жители Тюменской области в этом году
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#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#Бизнес#Строительный бизнес#Александр Мязин
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