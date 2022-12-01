Глава РЭО Буцаев рассказал о становлении ESG в России на форуме «СО.ЗНАНИЕ»

Как сообщает 360tv.ru, генеральный директор ППК «РЭО» отметил, что сам термин ESG стал широко использоваться в России относительно недавно. При этом Буцаев каждый раз, начиная разговор об ESG, подчеркивает, что такой институт и последовательная политика устойчивого развития существуют в нашей стране начиная с 70-х годов XX века. В первую очередь такой феномен охватывал сферы экономики и управления. Однако в последние десятилетия вектор сменился и новым фактором ESG выступила экология. Глава «РЭО» считает, что ее популяризация совпала с установлением негативной повестки, касающейся защиты окружающей среды.
Для организации эффективной работы системы сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) важно установить для ведения такой деятельности экономически приемлемые условия. «Российский экологический оператор» старается вести данную работу сразу в нескольких направлениях. В 2015 году был внедрен механизм расширенной ответственности производителей (РОП). В дальнейшем в рамках поручения заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко его механизмы начали модернизироваться. В случае успешного завершения данной работы удастся нарастить долю утилизации ТКО благодаря поддержке утилизаторов в формате экосбора.
Буцаев говорит об актуальности ESG с точки зрения привлечения фокуса общественности к тем знаниям, которые удалось накопить. И внедрение такой стратегии в современных реалиях выступает по-прежнему достижимой и практической целью деятельности.