Глава РЭО Буцаев рассказал о становлении ESG в России на форуме «СО.ЗНАНИЕ»

Как сообщает 360tv.ru, генеральный директор ППК «РЭО» отметил, что сам термин ESG стал широко использоваться в России относительно недавно. При этом Буцаев каждый раз, начиная разговор об ESG, подчеркивает, что такой институт и последовательная политика устойчивого развития существуют в нашей стране начиная с 70-х годов XX века. В первую очередь такой феномен охватывал сферы экономики и управления. Однако в последние десятилетия вектор сменился и новым фактором ESG выступила экология. Глава «РЭО» считает, что ее популяризация совпала с установлением негативной повестки, касающейся защиты окружающей среды.