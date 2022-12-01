Чернышенко: ЦУРы в 2,5 раза сократили время отработки обращений жителей

Зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря ЦУРам была сформирована эффективная вертикаль коммуникации региональных правительств с местными жителями на разных уровнях. Так, отработка жалоб граждан стала осуществляться в 2,5 раза оперативнее.
Открыть ЦУРы во всех субъектах РФ до 1 декабря 2020 года ранее поручил президент Владимир Путин. В России функционируют в настоящее время 84 ЦУРа. Координация их работы была возложена на АНО «Диалог Регионы».
ЦУРы оперативно рассматривают все вопросы и проблемы, озвучиваемые россиянами. Центры функционируют не только в российских субъектах, но и в 530 муниципалитетах. Система мониторинга ЦУРов на данный момент насчитывает уже 6,5 тысячи пабликов региональных и федеральных органов власти, а также подведомственных им организаций и 100 тысяч государственных публичных сообществ, сообщает rostovgazeta.ru.
В настоящее время активно продолжается подключение к обратной связи коммерческих организаций, оказывающих услуги россиянам. В системе уже состоит 327 ресурсоснабжающих структур и управляющих компаний.
Важно отметить, что обратная связь считается одним из основных показателей эффективной работы властей. В ряде субъектов Российской Федерации зарплаты госслужащих коррелируют с тем, насколько быстро и качественно осуществляется отработка обращений населения.
Глава АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак акцентировал внимание на том, что одним из приоритетных направлений работы ЦУРов изначально было эффективное содействие цифровой трансформации регионов. Процесс перехода коммуникации граждан и госслужащих в цифровой формат существенно ускорился с началом пандемии коронавируса, констатировал Табак.
«Поэтому появление сети ЦУРов оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы — от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», — заключил глава АНО «Диалог Регионы».