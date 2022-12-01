Чернышенко: ЦУРы в 2,5 раза сократили время отработки обращений жителей

ЦУРы оперативно рассматривают все вопросы и проблемы, озвучиваемые россиянами. Центры функционируют не только в российских субъектах, но и в 530 муниципалитетах. Система мониторинга ЦУРов на данный момент насчитывает уже 6,5 тысячи пабликов региональных и федеральных органов власти, а также подведомственных им организаций и 100 тысяч государственных публичных сообществ, сообщает rostovgazeta.ru.