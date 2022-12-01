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Арбитражи ноября: штраф «Спортмастера», последствия ДТП у ТОДЭП, снос долгостроя

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI

Какие арбитражные дела рассматривали в ноябре

За ноябрь арбитражный суд Тюменской области рассмотрел тысячи дел: долг ТОДЭП за дорожную аварию, штраф «Спортмастера» за вывоз санкционных товаров, снос долгостроя РЖД и другие.
Сюжет
Суд

18 ноября 2022 года в должность председателя Арбитражного суда Тюменской области вступил Олег Жирных. Теперь он рассматривает многомиллионные суды местных компаний и органов власти. 

«Спортмастер» хотел вывезти санкционный товар в Казахстан

Иск был подан ООО «Спортмастер» в отношении Тюменской таможни, чтобы оспорить постановление о назначении штрафа в виде 50 тысяч рублей. Ситуация, которую истец пытался оспорить, произошла еще в марте 2022 года.

Тогда сотрудники Тюменской таможни остановили грузовик DAF. Кроме одежды, обуви, аксессуаров и инвентаря в машине перевозили товары, на которые установлен разрешительный порядок вывоза, и на них нужны дополнительные документы.

Например, газовые горелки «Мечта путешественника», батарейки Duracell. Эти виды товаров можно реализовывать после получения разрешения на вывоз Министерства промышленности и торговли РФ.

В ходе разбирательств ООО «Спортмастер» отметил, что эти вещи попали в перечень товаров для отгрузки из-за ошибки программы, и изначально вывозить их не планировали. Из-за этого суд не удовлетворил просьбу истца оспорить штраф. 50 тысяч рублей компании все же придется выплатить.

 

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РЖД вынужденно снесет долгострой

По иску департамента земельных отношений Администрации Тюмени
к АО «РЖДстрой» ответчика обязали снести долгострой на улице Широтная, 211. Недостроенный 9-этажный дом в мкр «Восточный-2» признали самовольной постройкой.

В материалах дела указано, что «РЖДстрой» в течение полугода обязан снести здание, а также заплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

Позже истец попросил запретить Управлению федеральной службе госрегистрации регистрировать права или переход прав на земельный участок, где находится постройка. Суд это требование удовлетворил. 

 
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ТОДЭП должен почти полмиллиона рублей за ДТП

На этот раз в роли ответчика оказался ТОДЭП, а в роли истца — «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения». Центр потребовал взыскать 428 тысяч рублей за ДТП.

Из общей суммы 403 тысячи рублей — ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, еще 24,9 тысячи рублей — расход на автотехническую экспертизу.

Исковое заявление приняли и возбудили производство по делу. Суд предложил до 13 декабря истцу предоставить доказательства, подтверждающие страховую выплату в размере 400 тысяч рублей, а ответчику — сообщить о предпринятых действиях, если они принимались, предоставить отзыв на исковое заявление.

До 10 января 2023 года стороны могут предоставить в арбитражный суд и друг другу дополнительные документы, в которых отражены объяснения по существу требований и возражения. 

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Разборки с земельными участками

В региональный арбитражный суд обратились представители Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с иском к областному департаменту имущественных отношений. Третьими лицами выступают Управление федеральной службы госрегистрации и кадастра, администрация Тюмени и религиозная организация «Мадрегот».

Истец требует установить границы земельного участка, устранить ошибку из реестра и внести изменения в ЕГРН. Дело касается участка, где располагается тюменская религиозная организация прогрессивного иудаизма «Мадрегот», на ул. Кирова, 44.

В требованиях Росимущества указано, что необходимо установить границы в соответствии с межевым планом от 23 ноября 2021 года. 

Иск в суд был подан без нарушений, поэтому первое заседание назначили на 16 января 2023 года. 

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Долг за аренду в 9 млн рублей

В ноябре 2022 года Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом Тюменской области, ХМАО и ЯНАО пыталось взыскать 8,9 млн рублей с ООО «Поля Сибири».

Истец и ответчик в августе прошлого года заключили договор аренды на земельный участок в Переваловском МО. За год компания «Поля Сибири» должна была платить чуть более 17 млн рублей.

С ноября 2021 года по май 2022 года арендодатель не платил арендную плату, накопился долг — тогда ответчик обратился в суд. Он потребовал взыскать основной долг в размере 7,6 млн рублей, а также неустойку в 747 тысяч рублей.

Иск был удовлетворен частично. С ООО» Поля Сибири» взыскали более 8,9 млн рублей долга, 760 тысяч рублей пени и 71,5 тысячу рублей госпошлины. 

#Анна Доронина#Арбитражный суд#Суд#Тюменская область#ТОДЭП#Наказание#Штрафы#Долги#Арендаторы
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