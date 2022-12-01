Арбитражи ноября: штраф «Спортмастера», последствия ДТП у ТОДЭП, снос долгостроя

В ходе разбирательств ООО «Спортмастер» отметил, что эти вещи попали в перечень товаров для отгрузки из-за ошибки программы, и изначально вывозить их не планировали. Из-за этого суд не удовлетворил просьбу истца оспорить штраф. 50 тысяч рублей компании все же придется выплатить.