Александр Моор выделил помещение штабу Российского движения детей и молодежи

Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.
Новая организация будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Наблюдательный совет движения в РФ возглавил президент России Владимир Путин.
Для организации в Тюмени уже нашли подходящее помещение. Штаб расположится на Ленина 69А. Губернатор региона пояснил, что после небольшого ремонта здесь появится настоящая «общеобластная пионерская комната».
«Тема развития детского и молодежного движения для нас не новая. Регион всегда был в авангарде данного направления. Наши общественные организации успешно занимаются вопросами воспитания подрастающего поколения. Опыт тюменских новаторов неоднократно транслировался на федеральных площадках. В области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций, подготовки актива лидеров как главного потенциала развития региона», — отметил Александр Моор.
Стоит отметить, что вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в Тюменской области уделяется повышенное внимание. Областная столица — это город, где размещены Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Тюменское президентское кадетское училище. В рамках дополнительного образования успешно функционирует Региональный центр допризывной подготовки молодежи «Аванпост».