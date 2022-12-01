Александр Моор выделил помещение штабу Российского движения детей и молодежи

«Тема развития детского и молодежного движения для нас не новая. Регион всегда был в авангарде данного направления. Наши общественные организации успешно занимаются вопросами воспитания подрастающего поколения. Опыт тюменских новаторов неоднократно транслировался на федеральных площадках. В области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций, подготовки актива лидеров как главного потенциала развития региона», — отметил Александр Моор.