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Александр Моор выделил помещение штабу Российского движения детей и молодежи

1 декабря 13:59
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области создали координационный совет отделения Российского движения детей и молодежи. Сегодня, 1 декабря, состоялось его первое заседание, которое провел губернатор региона Александр Моор, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Руководителем движения в регионе стала председатель регионального отделения Российского движения школьников кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.

Новая организация будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Наблюдательный совет движения в РФ возглавил президент России Владимир Путин.

Для организации в Тюмени уже нашли подходящее помещение. Штаб расположится  на Ленина 69А.  Губернатор региона пояснил, что после небольшого ремонта здесь появится настоящая «общеобластная пионерская комната».

«Тема развития детского и молодежного движения для нас не новая. Регион всегда был в авангарде данного направления. Наши общественные организации успешно занимаются вопросами воспитания подрастающего поколения. Опыт тюменских новаторов неоднократно транслировался на федеральных площадках. В области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций, подготовки актива лидеров как главного потенциала развития региона», — отметил Александр Моор.

Стоит отметить, что вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в Тюменской области уделяется повышенное внимание. Областная столица — это город, где размещены Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Тюменское президентское кадетское училище. В рамках дополнительного образования успешно функционирует Региональный центр допризывной подготовки молодежи «Аванпост».

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