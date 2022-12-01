Администрация Перми снесет НТО сразу после Нового года

Весной уходящего года в связи со сложностями в экономике страны в кабмине было принято решение о продлении договоров аренды на НТО, если сроки их действия истекают с марта 2022-го по март 2026-го. Их продлили на семь лет, и при этом не были предусмотрены никакие ограничения. В мэрии сочли, однако, что у двух сотен НТО сроки документов на аренду истекли ранее, и наличие допсоглашений во внимание не принимают.