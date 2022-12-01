Администрация Перми снесет НТО сразу после Нового года

В пермской администрации должны были продлить сроки действия договоров на аренду участков с владельцами НТО в крайне непростой период пандемии коронавируса. Однако местное правительство вместо этого вынудило предпринимателей подписать дополнительные соглашения, регламентирующие отсрочку демонтажа до 31 декабря 2022 года, пишет properm.ru.
Весной уходящего года в связи со сложностями в экономике страны в кабмине было принято решение о продлении договоров аренды на НТО, если сроки их действия истекают с марта 2022-го по март 2026-го. Их продлили на семь лет, и при этом не были предусмотрены никакие ограничения. В мэрии сочли, однако, что у двух сотен НТО сроки документов на аренду истекли ранее, и наличие допсоглашений во внимание не принимают.
Две сотни павильонов начнут сносить в итоге уже с 1 января предстоящего года. На муниципальных территориях останется после принудительного демонтажа около 100 торговых точек. Между тем предусмотренная нормативами минимальная обеспеченность предполагает наличие 750 павильонов.
К 300 бизнесменам пермская администрация подала иски, потребовав от них приведения в соответствие с типовыми проектами 400 НТО. Характерно, что речь идет не о размерах букв на вывесках и расцветках стен. Площадь киоска должна составлять ровно 30 или 28 квадратных метров. По словам владельцев многих НТО, им вполне хватает и десятка «квадратов».
Если руководство пермской мэрии не договорится с предпринимателями, малоформатный торговый бизнес города уже в наступающем году ждет катастрофа с непоправимыми последствиями. Без работы останутся при этом сотни граждан. Пострадают и горожане, которые лишатся возможности покупать в шаговой доступности необходимую им продукцию.