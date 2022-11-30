В Тюменской области откроют новый экодом — первый успешно работает уже месяц

В течение месяца в коворкинге прошло 55 мастер-классов, экологических игр и лекций, а в пункт приёма принесли почти 900 кг вторсырья. Экодом посетили более 1300 тюменцев и гостей города из ХМАО-Югры, ЯНАО, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других уголков России.