nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области откроют новый экодом — первый успешно работает уже месяц

Сегодня, 07:26
Фото: ТЭО
На днях экодом «Гудвин» отметил важную дату — месяц назад, 27 октября, просветительская площадка впервые приняла гостей. Регоператор подвел итоги и поделился результатами работы за первые 30 дней.

В течение месяца в коворкинге прошло 55 мастер-классов, экологических игр и лекций, а в пункт приёма принесли почти 900 кг вторсырья. Экодом посетили более 1300 тюменцев и гостей города из ХМАО-Югры, ЯНАО, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других уголков России.

Тем временем в Тюмени уже готовится открытие второго экодома в центральной части города — на Цветном бульваре.

«В экодоме „Центральный“ для тюменцев будет организована зона приёма вторсырья, зона общения и всё необходимое для мероприятий и встреч на экологическую тематику. Также, как и в „Гудвине“, появится своя мастерская ресайклинга — новые необычные мастер классы мы готовим с нашим партнёром компанией СИБУР», — сообщили в Управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
#ООО "ТЭО"
Подпишитесь
Александр Моор лишился одного заместителя
Сегодня, 03:33
«Страна Девелопмент» исполняет самые смелые желания
Вчера, 09:42
В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%
Вчера, 06:20
Начало декабря в Тюмени будет морозным
Вчера, 04:35
В Wilberries назвали фейком информацию о «массовом сбое»
28 ноября 14:34
Как Дед Мороз побывал в Тюмени
28 ноября 12:05