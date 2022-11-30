В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП

«Можно сказать, что нарушение очередности проезда — самая большая проблема в Тюмени. Водителям стоит обратить на это особое внимание, чтобы поберечь других горожан и себя», — сообщила «Нашему городу» начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения, майор полиции Алла Жолудева.
В городской ГИБДД также сообщили, что в этом году уже произошло 1391 ДТП, в которых 37 человек погибли, а 1828 были ранены. В 2021-м году за тот же промежуток времени было зарегистрировано 1319 аварий, в который 47 тюменцев погибли, 1805 — пострадали.
Основными причинами ДТП в текущем году стали: несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, неправильный выбор дистанции и нарушение правил проезда пешеходного перехода.
Так, из-за того, что водители не смогли определить очередность проезда, в этом году случилось 369 ДТП, в них двое погибли, а 573 получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году по той же причине было зафиксировано 316 дорожных происшествий, в которых трое погибли, 495 были ранены.
Из-за превышения скорости произошло 396 ДТП, в результате которых 16 человек погибли, а 131 получили травмы. В этом случае водители также стали нарушать правила чаще, так как в прошлом году из-за слишком высокой скорости случилось 303 аварий с 14 погибшими и 397 ранеными.
По причине нарушений при проезде пешеходных переходов погиб 1 человек и 131 был ранен, таких аварий произошло 129.
«ДТП можно разделить на два основных вида, это столкновение транспортных средств и наезд на пешехода. В первом случае произошло 668 происшествий, где 16 погибли и 1034 были ранены, а во втором 362 ДТП с 7 погибшими и 373 ранеными», — говорит Жолудева.
69 нарушений на переходах допустили пешеходы в этом году, которые стали причиной ДТП. В результате 4 человека погибли, а 68 были ранены.
1 человек погиб при переходе улицы на красный сигнал светофора. По этой причине случилось 15 ДТП с 14 ранеными.
«В 4 ДТП было зарегистрировано, что пешеход был пьян. Это не является причиной аварии, но фиксируется, как сопутствующее обстоятельство», — рассказывают в городской ГИБДД.
Однако пешеходы в 2022 году стали более осторожны. Год назад по их вине произошло 114 ДТП, где 14 человек погибли и 114 были травмированы. Тогда из-за того, что пешеход вышел на дорогу на запрещающий сигнал светофора случилось 16 аварий с 4 погибшими и 19 ранеными.
Юные тюменцы в 2022 году также чаще попадать в ДТП. Если в прошлом году было зарегистрировано 199 ДТП с участием детей до 16 лет, то в этом году — 237.
«Чаще всего в том, что ребенок попал в аварию виноват взрослый. В 2022 году по вине детей произошло 41 ДТП, в 2021- 12», — сообщает Алла Жолудева.
В нынешнем году по вине взрослый произошло 199 ДТП с участием юных участников дорожного движения, в прошлом — 162.
У аварий с детьми есть сезонность, в весенне-летний период, когда ребята разъезжают на велосипедах, роликах и самокатах, аварий происходит больше. Часто дети выскакивают на дорогу из-за машины, не удостоверившись в своей безопасности.
«Поэтому важно проводить с детьми профилактическую работу, а главное — подавать им пример. Часто можно заметить, как родитель на улице ведет ребенка за руку на красный сигнал светофора. Неудивительно, что потом и ребенок будет пренебрегать ПДД. Важно помнить, что безопасность вашего ребенка начинается с вас, родители», — считают в городской ГИБДД.
Также инспекторы отмечают, что в этом году большее количество родителей стали использовать в автомобиле удерживающие устройства для своих детей. В этом году в ДТП пострадал лишь один непристегнутый ребенок, это был младенец, которого мама перевозила на руках. В прошлом году в ДТП пострадали 6 детей, которых не обеспечили люлькой, креслом или ремнем безопасности.