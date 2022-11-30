В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП

Также инспекторы отмечают, что в этом году большее количество родителей стали использовать в автомобиле удерживающие устройства для своих детей. В этом году в ДТП пострадал лишь один непристегнутый ребенок, это был младенец, которого мама перевозила на руках. В прошлом году в ДТП пострадали 6 детей, которых не обеспечили люлькой, креслом или ремнем безопасности.