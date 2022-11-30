В Тюмени врачи спасли мужчину. Ему в глаз попала проволока

В Тюмени офтальмологи спасли ямальца, которому в глаз попала проволока

В пресс-службе ОКБ №2 рассказали о работе офтальмологов, которые спасли зрение жителю Нового Уренгоя. Была проведена уникальная операция мужчине, который поступил в больницу с проникающим ранением роговицы.