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В Тюмени врачи спасли мужчину. Ему в глаз попала проволока

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI

В Тюмени офтальмологи спасли ямальца, которому в глаз попала проволока

В пресс-службе ОКБ №2 рассказали о работе офтальмологов, которые спасли зрение жителю Нового Уренгоя. Была проведена уникальная операция мужчине, который поступил в больницу с проникающим ранением роговицы.

Ему в глаз попала проволока.

«Офтальмологи ОКБ №2 провели уникальную по своей точности операцию, в ходе которой помогли избежать пациенту потерю зрения. Мужчина экстренно поступил с проникающим ранением роговицы: находясь в Новом Уренгое, он работал с болгаркой в гараже, и ему в глаз отлетела металлическая проволока», - сообщили в пресс-службе ОКБ №2.

После осмотра пациента переправили в Тюмень. Врачам удалось достать проволоку (длинна 13 мм), рану ушили. Его глазное яблоко сильно загноилось, ямальцу сделали операцию. Зрение было восстановлено.

Ранее «Наш город» сообщал, что ишимские медики достали из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Врачи#Запись к врачу#Операция#Александр Мязин
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