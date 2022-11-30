В Тюмени врачи спасли мужчину. Ему в глаз попала проволока

Ему в глаз попала проволока.
«Офтальмологи ОКБ №2 провели уникальную по своей точности операцию, в ходе которой помогли избежать пациенту потерю зрения. Мужчина экстренно поступил с проникающим ранением роговицы: находясь в Новом Уренгое, он работал с болгаркой в гараже, и ему в глаз отлетела металлическая проволока», - сообщили в пресс-службе ОКБ №2.
После осмотра пациента переправили в Тюмень. Врачам удалось достать проволоку (длинна 13 мм), рану ушили. Его глазное яблоко сильно загноилось, ямальцу сделали операцию. Зрение было восстановлено.
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