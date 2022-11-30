В Тюмени водители автобусов во время поездок смотрят фильмы

«Как так можно ездить, они же отвечают за пассажиров», — возмутились тюменцы в сообществе «Заречный район города Тюмени (Зарека)».
В комментариях под постом оперативно отписались представители администрации. Чиновники отметили, что данное поведение недопустимо. И попросили указать номер автотранспортного средства, маршрута для того, чтобы провести работу с перевозчиком и водителем.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы жаловались на несоответствие городских маршрутов указанному расписанию. Горожане отмечали, что автобус на остановке им приходится ждать по 30-40 минут.