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В Тюмени водители автобусов во время поездок смотрят фильмы

Сегодня, 05:30
Фото: Заречный район города Тюмени (Зарека)

В Тюмени водители автобусов ездят с ногами на руле

Жители Тюмени продолжают жаловаться на водителей общественного транспорта. Горожане отмечают, что за рулем водители автобусов смотрят фильмы, разговаривают по телефону и даже складывают ноги на переднюю панель автобуса.
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Тюмень
«Как так можно ездить, они же отвечают за пассажиров», — возмутились тюменцы в сообществе «Заречный район города Тюмени (Зарека)».

В комментариях под постом оперативно отписались представители администрации. Чиновники отметили, что данное поведение недопустимо. И попросили указать номер автотранспортного средства, маршрута для того, чтобы провести работу с перевозчиком и водителем.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы жаловались на несоответствие городских маршрутов указанному расписанию. Горожане отмечали, что автобус на остановке им приходится ждать по 30-40 минут.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Жалобы#Новости тюмени#Тюменская область#Водители#Водители автобусов#Безопасность на дорогах
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