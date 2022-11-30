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В Тюмени спасатели МЧС реанимировал кошку

Сегодня, 11:04
Фото: МЧС

В Тюмени во время пожара спасли двух мужчин и кошку

Сотрудники 32 пожарно-спасательного отряда реанимировал кошку, надышавшуюся дымом. Всё произошло на Шаимском проезде. После спасения двоих мужчин, пожарный еще раз обошел квартиру и увидел лежащую под столом кошку. Она не двигалась, но еще дышала.
«В тот вечер во время пожара в 3-комнатной квартире были спасены двое мужчин, которых мы передали прибывшим медикам. Но всегда требуется дополнительно осмотреть комнаты, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. Я увидел лежащую под столом кошку», - отметил спасатель Павел Чевтайкин.

Медикам удалось спасти животное. Позже в машину скорой принесли еще одного питомца погорельцев — кота Степана. Его реанимировали с помощью кислородной маски.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стараются обходить стаи бродячих собак.

Жители Тюмени стараются обходить стаи бродячих собак
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Животные#Домашние животные#Пожар
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