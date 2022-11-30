В Тюмени спасатели МЧС реанимировал кошку

В Тюмени во время пожара спасли двух мужчин и кошку

Сотрудники 32 пожарно-спасательного отряда реанимировал кошку, надышавшуюся дымом. Всё произошло на Шаимском проезде. После спасения двоих мужчин, пожарный еще раз обошел квартиру и увидел лежащую под столом кошку. Она не двигалась, но еще дышала.