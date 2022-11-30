В Тюмени спасатели МЧС реанимировал кошку

«В тот вечер во время пожара в 3-комнатной квартире были спасены двое мужчин, которых мы передали прибывшим медикам. Но всегда требуется дополнительно осмотреть комнаты, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. Я увидел лежащую под столом кошку», - отметил спасатель Павел Чевтайкин.
Медикам удалось спасти животное. Позже в машину скорой принесли еще одного питомца погорельцев — кота Степана. Его реанимировали с помощью кислородной маски.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стараются обходить стаи бродячих собак.