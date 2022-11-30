В Тюмени отправили очередную партию мобилизованных бойцов к месту выполнения задач

Posted 30 ноября 2022, 18:24
Published 30 ноября 2022, 18:24
Modified 30 ноября 2022, 18:24
Updated 30 ноября 2022, 18:24
Ранее отправка состоялась 12, 21 и 25 ноября.
Сегодня с железнодорожного вокзала родные проводили на службу своих отцов и детей. Многие фотографировались, снимали видео.
«Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Уже 64 наших земляка награждены боевыми медалями и орденами. Знайте, здесь у вас крепкий тыл», - сообщил губернатор Тюменской области, выступая перед военными на ж/д вокзале.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что во время учений военнослужащие Тюменской области отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе.