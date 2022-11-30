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Posted 30 ноября 2022, 18:24

Published 30 ноября 2022, 18:24

Modified 30 ноября 2022, 18:24

Updated 30 ноября 2022, 18:24

Новую партию мобилизованных бойцов отправили 30 ноября в Тюмени

В Тюмени отправили очередную партию мобилизованных бойцов к месту выполнения задач

30 ноября 2022, 18:24
Фото: 1MI.

Новую партию мобилизованных бойцов отправили 30 ноября в Тюмени

По данным «Нашего города», в областной столице на ж/д вокзале 30 ноября в 19:00 состоялась отправка мобилизованных бойцов на службу. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, перед собравшимися выступили официальные лица.

Ранее отправка состоялась 12, 21 и 25 ноября.

Сегодня с железнодорожного вокзала родные проводили на службу своих отцов и детей. Многие фотографировались, снимали видео.

«Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Уже 64 наших земляка награждены боевыми медалями и орденами. Знайте, здесь у вас крепкий тыл», - сообщил губернатор Тюменской области, выступая перед военными на ж/д вокзале.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что во время учений военнослужащие Тюменской области отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе.

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#Общество#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Новости тюмени#Погода#Военные#ЖД вокзал
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