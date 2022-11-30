В Тюмени отправили очередную партию мобилизованных бойцов к месту выполнения задач

Новую партию мобилизованных бойцов отправили 30 ноября в Тюмени

По данным «Нашего города», в областной столице на ж/д вокзале 30 ноября в 19:00 состоялась отправка мобилизованных бойцов на службу. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, перед собравшимися выступили официальные лица.

Ранее отправка состоялась 12, 21 и 25 ноября. Сегодня с железнодорожного вокзала родные проводили на службу своих отцов и детей. Многие фотографировались, снимали видео. «Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Уже 64 наших земляка награждены боевыми медалями и орденами. Знайте, здесь у вас крепкий тыл», - сообщил губернатор Тюменской области, выступая перед военными на ж/д вокзале. На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что во время учений военнослужащие Тюменской области отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе. Эшелон тюменских военных инженеров отправился к месту выполнения задач Узнать подробнее