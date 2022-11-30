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В Тюмени около железнодорожного вокзала возникла очередь из десятков человек

Сегодня, 14:46
Фото: Скрин Типичная Тюмень

Жители Тюмени вновь недовольны очередями на железнодорожном вокзале

Около ж/д вокзала в Тюмени снова очереди. Вечером 30 ноября у входа в здание собралось почти 40 человек. По данным подписчика паблика «Типичная Тюмень», подобные ситуации здесь происходят постоянно.

Очереди наблюдались у входа на ж/д вокзала 3 и 4 ноября.

«Из-за одного рабочего входа на вокзале создали очередь, люди стоят на улице в мороз, кто-то может опоздать на поезд», - сообщается в паблике «Типичная Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев не устраивают большие очереди на железнодорожном вокзале из-за нового перехода. Жалобы стали поступать от горожан с конца октября. Они утверждают, что около выхода в город и входа в вокзал образовывается огромная толпа. Люди ждут, пока пройдет тщательная проверка каждой вещи багажа через сканер.

Опять очередь на ЖД вокзале
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Жалобы#Вокзал#Железнодорожный вокзал
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