В Тюмени около железнодорожного вокзала возникла очередь из десятков человек

Очереди наблюдались у входа на ж/д вокзала 3 и 4 ноября.
«Из-за одного рабочего входа на вокзале создали очередь, люди стоят на улице в мороз, кто-то может опоздать на поезд», - сообщается в паблике «Типичная Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев не устраивают большие очереди на железнодорожном вокзале из-за нового перехода. Жалобы стали поступать от горожан с конца октября. Они утверждают, что около выхода в город и входа в вокзал образовывается огромная толпа. Люди ждут, пока пройдет тщательная проверка каждой вещи багажа через сканер.