В Тюмени около железнодорожного вокзала возникла очередь из десятков человек

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев не устраивают большие очереди на железнодорожном вокзале из-за нового перехода. Жалобы стали поступать от горожан с конца октября. Они утверждают, что около выхода в город и входа в вокзал образовывается огромная толпа. Люди ждут, пока пройдет тщательная проверка каждой вещи багажа через сканер.