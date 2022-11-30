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В Тюмени обустроили «умную остановку»

Сегодня, 11:08
Фото: Тюмень - наш дом
Депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Антипов считает, что у проекта, направленного на цифровизацию городской среды, большое будущее.

Остановочный комплекс «Сквер Железнодорожников» оборудован в рамках проекта «Умный город», призванного создать единую интеллектуальную транспортную систему. Выбраны остановочные пункты, через которые проходит значительное количество общественного транспорта. Остановки оборудуют электронным табло, показывающим температуру воздуха, время и расписание автобусов.

«Уверен, таких остановок, пользующихся успехом у пассажиров, в городе будет все больше», — поделился мнением Дмитрий Николаевич. — «Данный проект направлен на цифровизацию городского хозяйства, он позволяет сэкономить время в пути и
обеспечить комфортное передвижение тюменцев на общественном транспорте», — добавил депутат.
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