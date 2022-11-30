В Тюмени обустроили «умную остановку»

Остановочный комплекс «Сквер Железнодорожников» оборудован в рамках проекта «Умный город», призванного создать единую интеллектуальную транспортную систему. Выбраны остановочные пункты, через которые проходит значительное количество общественного транспорта. Остановки оборудуют электронным табло, показывающим температуру воздуха, время и расписание автобусов.
«Уверен, таких остановок, пользующихся успехом у пассажиров, в городе будет все больше», — поделился мнением Дмитрий Николаевич. — «Данный проект направлен на цифровизацию городского хозяйства, он позволяет сэкономить время в пути и
обеспечить комфортное передвижение тюменцев на общественном транспорте», — добавил депутат.