В Тюмени обустроили «умную остановку»

Остановочный комплекс «Сквер Железнодорожников» оборудован в рамках проекта «Умный город», призванного создать единую интеллектуальную транспортную систему. Выбраны остановочные пункты, через которые проходит значительное количество общественного транспорта. Остановки оборудуют электронным табло, показывающим температуру воздуха, время и расписание автобусов.