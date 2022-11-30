В Тюмени готовят к открытию новые детсады в микрорайонах

В следующем году будет открыт детсад в микрорайоне Березняковский. Он сможет принять одновременно 360 ребят. Также на 2023 год запланирована работа по разработке проектной документации для строительства детсадов в ЖК «Корней», на 350 мест, рядом с озером Алебашево на 550 мест и в ЖК «Звездный городок» на 270 мест.