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В Тюмени готовят к открытию новые детсады в микрорайонах

Сегодня, 07:35
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени до конца года откроют новые детсады в микрорайонах

На три детских сада больше станет в Тюмени в этом году. Один из них, в микрорайоне Антипино, уже введен в эксплуатацию. Дошкольное учреждение уже готово принять порядка 318 малышей.
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Тюмень

Строительство еще двух, в микрорайоне Ямальский-2 и Новопатрушево, на 550 и 320 мест соответственно завершат до конца этого года. Сейчас на площадках строители приступили к финальной стадии работ.  В Ямальском-2 застройщик уже получил заключение инспекторов Госстройнадзора. На данный момент идут работы по укомплектованию дошкольного учреждения

В следующем году будет открыт детсад в микрорайоне Березняковский. Он сможет принять одновременно 360 ребят. Также на 2023 год запланирована работа по разработке проектной документации для строительства детсадов в ЖК «Корней», на  350 мест, рядом с озером Алебашево на 550 мест и в ЖК «Звездный городок» на 270 мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на строительство и реконструкцию школ и дошкольных учреждений было выделено порядка 8 миллиардов рублей.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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