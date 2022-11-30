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В Тобольске бездомные собаки начали нападать на людей

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI

В Тобольске бездомные собаки напали на школьника

Жители Тобольска обвиняют администрацию города в бездействии в отношении бродячих животных. По словам горожан, отловом бездомных собак никто не занимается, а между тем они уже начали нападать на людей.
«В 7А микрорайоне на пустыре живут собаки, вчера насчитала их семь штук. Вчера трое собак напали на моего 8-летнего, когда он возвращался из школы. Спас от укусов рюкзак. Это не первый раз уже, но раньше они только лаяли, рычали, но не кидались. Сегодня уже напали, хотя он никак не провоцировал, просто проходил мимо. Уважаемая администрация Тобольска, пожалуйста, вмешайтесь в ситуацию, потому что следующее нападение может закончиться бедой», — сообщила Татьяна Ш. в сообществе Главные новости Тобольска.

В комментариях под постом подписчики группы отметили, что в администрация займутся отловом собак только в том случае, будет видео с их нападением. 

«Собак отловят, нацепят бирки и отпустят обратно. Городу нужен хороший приют, где бы жили собаки после стерилизации. Но на это, как обычно, не заложены деньги в бюджет, увы», — посетовали тоболяки.

В тобольском приюте для бездомных животных пояснили, что если животное проявляет немотивированную агрессию, его помещают в приют на пожизненное содержание.

«Необходимо обратиться в организацию, наделенную полномочиями по обращению с животными без владельцев — МКУ „Центр городских услуг“, на базе которого функционирует Межмуниципальный приют для животных. Сотрудники отловят агрессивную собаку», — отметили в приюте.

Ранее «Наш Город» пиал, что в Тюмени к 2026 году появится приют для бездомных кошек и собак. Учреждение построят в районе улиц Чекистов — Тополиная. Одновременно он сможет принять тысячу животных.

В Тюмени построят приют для животных. На разработку проекта выделили 10 млн рублей
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#Валентина Бурнашева#Происшествия#Жалобы#Тюменская область#Собаки#Бездомные животные#Нападение
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