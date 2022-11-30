В Ростове-на-Дону вырос спрос на услугу доставки лекарств

Доставка «Здравсити» пришла в Ростовскую область в начале 2021 года. За это время услуга стала доступна не только для жителей Ростова-на-Дону, но и Шахт, Новошахтинска, Волгодонска, Батайска, Новочеркасска, Таганрога, Аксая и Азова. Маркетплейс доставляет заказы собственной службой, а также привлекает курьеров «Яндекс.Такси».