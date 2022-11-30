В Ростове-на-Дону вырос спрос на услугу доставки лекарств

Представители сервиса заявили, что в периоды простудных и вирусных заболеваний спрос на услугу доставки медикаментов вырастает впятеро по сравнению с летом. В Ростовской области чаще всего покупают с доставкой безрецептурные лекарства для поддержки сердечно-сосудистой системы, лечения ОРВИ и ОРЗ, витамины и спазмолитики, пишет rostovgazeta.ru.
Доставка «Здравсити» пришла в Ростовскую область в начале 2021 года. За это время услуга стала доступна не только для жителей Ростова-на-Дону, но и Шахт, Новошахтинска, Волгодонска, Батайска, Новочеркасска, Таганрога, Аксая и Азова. Маркетплейс доставляет заказы собственной службой, а также привлекает курьеров «Яндекс.Такси».
Руководитель проекта «Здравсити» Даурен Абеуов связывает рост количества заказов с доставкой на дом с широким покрытием территорий. По его словам, доставкой охвачено порядка 70% населения России, проживающего в том числе в небольших населенных пунктах (от 30 тыс. жителей).
Напомним, рецептурные средства по закону нельзя доставлять на дом, их можно заказать с самовывозом из ближайшей аптеки.
Однако с 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях в качестве эксперимента вводится услуга дистанционной продажи рецептурных препаратов. Соответствующий закон уже подписан главой государства. По итогам эксперимента будет принято решение о распространении практики на все регионы.