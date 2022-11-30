В Омске запущены более 20 экологичных автобусов

Жительница города Светлана Казакова написала, что администрация заботится об окраинах. При этом важно не забывать и о центре города. По ее словам, весьма сложно уехать с улицы 10 лет Октября до улицы Поворотной на троллейбусе, ведь это ненадежный транспорт, который часто ломается и долго едет. Гораздо лучше преодолевать расстояние в современном теплом автобусе.