В Омске запущены более 20 экологичных автобусов

Внедрение экологичного общественного транспорта ‑ серьезный шаг в реализации национального проекта «Экология». Как рассказал глава региона Александр Бурков, загрязнение атмосферы – первостепенная проблема города, поэтому задача властей ‑ сократить объем токсичных выбросов на 20%, пишет gorod55.ru.
С целью улучшения экологической обстановки в городе был произведен запуск специальных автобусов, функционирующих на экологически чистом газомоторном топливе ‑ компримированном метане. Положительное влияние нового транспорта на состояние воздуха отметил министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов.
Салоны новых НЕФАЗов вмещают 101 пассажира. В машинах предусмотрены откидные пандусы на средней площадке, а также место для инвалидной коляски с креплениями. Пневматическая система наклона кузова и кнопка вызова водителя с внешней стороны созданы для удобства передвижения людей с ОВЗ.
Также в экоавтобусах есть камеры видеонаблюдения, система отопления, кондиционер, автоинформаторы, светодиодные указатели маршрутов, навигаторы и тахографы. Помимо этого, НЕФАЗы оборудованы системой пожаротушения, устройством вызова оперативных служб и датчиками «антизажима».
После презентации часть транспорта сразу была запущена в работу. Остальные автобусы появились на маршрутах на следующий день. Омичи уже оценили их комфорт и безопасность.
Процесс обновления автобусного парка в Омске осуществляется с 2018 года. На старте проекта износ транспорта достигал 90%. До конца этого года планируется приобрести 11 новых автобусов и 20 ‑ в следующем году.
Как рассказал Бурков, при покупке первых 50 автобусов многие не верили, что данная работа будет доведена до конца. Однако сегодня городской автопарк обновлен уже на две трети.
Положительная реакция омичей в соцсетях свидетельствует о том, что они очень ждали этого события. Местные жители выражают надежду, что автопарк будет продолжать обновляться и новые автобусы полностью заменят старый транспорт на городских маршрутах.
Жительница города Светлана Казакова написала, что администрация заботится об окраинах. При этом важно не забывать и о центре города. По ее словам, весьма сложно уехать с улицы 10 лет Октября до улицы Поворотной на троллейбусе, ведь это ненадежный транспорт, который часто ломается и долго едет. Гораздо лучше преодолевать расстояние в современном теплом автобусе.