В Ишиме вынесли приговор трем наркодилерам

По данным ведомства, преступление было совершено еще в октябре 2020 года. Мужчины через интернет сговорились с неустановленным следствием лицом о сбыте наркотиков в Ишиме. Незнакомец сообщил им о тайнике в Тюмени, где они приобрели запрещенное вещество и отправились с ним на электричке в Ишим, где и были задержаны сотрудниками полиции.
У задержанных было изъято наркотическое вещество (N-метилэфедрона) массой 0,3507 грамма.
Кроме того, оказалось, что один из мужчин в ноябре 2020 года в ходе пьяной ссоры побил собутыльника. Он же был и организатором преступной группы. Суд приговорил его к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Двух других участников преступной группы суд лишил свободы на 10 и 11 лет. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вынесли приговор двум наркосбытчикам из Омска. Они специально приехали весной этого года в областной центр, чтобы заниматься продажей запрещенных веществ.