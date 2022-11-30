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В Ишиме вынесли приговор трем наркодилерам

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI

В Ишиме отправили в тюрьму трех наркодилеров

В Ишиме суд лишил свободы трех мужчины, которые пытались сбыть запрещенные вещества в значительном размере. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Суд

По данным ведомства, преступление было совершено еще в октябре 2020 года. Мужчины через интернет сговорились с неустановленным следствием лицом о сбыте наркотиков в Ишиме. Незнакомец сообщил им о тайнике в Тюмени, где они приобрели запрещенное вещество и отправились с ним на электричке в Ишим, где и были задержаны сотрудниками полиции.

У задержанных было изъято наркотическое вещество (N-метилэфедрона) массой 0,3507 грамма.

Кроме того, оказалось, что один из мужчин в ноябре 2020 года в ходе пьяной ссоры побил собутыльника. Он же был и организатором преступной группы. Суд приговорил его к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Двух других участников преступной группы суд лишил свободы на 10 и 11 лет. Приговор в законную силу не вступил.

В Тюмени вынесли приговор двум наркосбытчикам из Омска
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вынесли приговор двум наркосбытчикам из Омска. Они специально приехали весной этого года в областной центр, чтобы заниматься продажей запрещенных веществ.

#Общество#Уголовное дело#Происшествия#Суд#Тюменская область#Ишим#Наркотики#Прокуратура#Уголовная ответственность#Наказание
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