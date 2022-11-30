В Ишиме вынесли приговор трем наркодилерам

По данным ведомства, преступление было совершено еще в октябре 2020 года. Мужчины через интернет сговорились с неустановленным следствием лицом о сбыте наркотиков в Ишиме. Незнакомец сообщил им о тайнике в Тюмени, где они приобрели запрещенное вещество и отправились с ним на электричке в Ишим, где и были задержаны сотрудниками полиции.