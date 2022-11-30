Тюменцы могут осчастливить детей в рамках акции «Елка желаний»

Подарить счастье ребенку очень просто — нужно лишь снять с елки в магазинах «Пятерочка» одно или несколько писем ребят Деду Морозу с их самым заветным желанием, и исполнить его. Как правило, дети мечтают об игрушках, сладостях, наборах для творчества.