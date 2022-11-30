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Тюменцы могут осчастливить детей в рамках акции «Елка желаний»

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
В Тюмени к новому году ежегодно объявляют благотворительные акции, которые помогут порадовать детей с ОВЗ, из малоимущих или многодетных семей.
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Тюмень

К сожалению, есть ребята, которые в этот Новый год могут остаться без подарков. Но каждый желающий может взять ситуацию в свои руки и поздравить нуждающегося ребенка. 

Сделать это можно в рамках традиционной благотворительной акции «Елка желаний» от магазина «Пятерочка». Новогодние подарки получат подопечные Банка еды «Русь», ребята до 12 лет. Тюменцы могут подарить радость более чем 1 450 детям.

«В преддверии Нового года все ждут чуда, особенно сильно волшебства ждут дети. Мы даем жителям Тюмени возможность стать волшебниками и исполнить мечту ребенка, который в этом нуждается. Мы все вместе делаем важное и доброе дело», — рассказала Екатерина Демешко, руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка».

За последние два года проведения этой акции новогодние подарки получили более 4 500 нуждающихся детей по всей России. Поучаствовать в «Елке желаний» может любой житель Тюмени.

Подарить счастье ребенку очень просто — нужно лишь снять с елки в магазинах «Пятерочка» одно или несколько писем ребят Деду Морозу с их самым заветным желанием, и исполнить его. Как правило, дети мечтают об игрушках, сладостях, наборах для творчества.

Купленный подарок можно принести в магазины, участвующие в акции «Елка желаний». Но стоит поторопиться — подарки ребятам от тюменцев принимаются только до 20 декабря. Их обязательно передадут получателям.

 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Благотворительность#Подарки
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