Тюменцев предупредили об аномальных холодах

В четверг, 1 декабря, ожидается пасмурная погода и — 16 — 17 днем, до — 19 — 23 в ночные часы, скорость ветра до трех метров в секунду. В пятницу, 2 декабря, день будет солнечным. Термометры покажут — 18 — 20 светлое время суток и — 23 — 25 в ночные часы. В субботу погода существенно не изменится, а в воскресенье потеплеет до — 12 — 13 и пойдет снег.