Тюменцев предупредили об аномальных холодах

На данный момент в Тюмени термометры показывают — 17. В течение дня ожидается — 15 — 17, к вечеру понижение температуры воздуха до — 21.
В четверг, 1 декабря, ожидается пасмурная погода и — 16 — 17 днем, до — 19 — 23 в ночные часы, скорость ветра до трех метров в секунду. В пятницу, 2 декабря, день будет солнечным. Термометры покажут — 18 — 20 светлое время суток и — 23 — 25 в ночные часы. В субботу погода существенно не изменится, а в воскресенье потеплеет до — 12 — 13 и пойдет снег.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу из-за морозов в Тюмени были отменены занятия для учащихся 1-4 классов.