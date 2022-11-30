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Тюменцев предупредили об аномальных холодах

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По данным специалистов гидрометцентра, в первые два дня декабря в регионе ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха 1 и 2 декабря будет на 10 градусов ниже климатической нормы.
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Тюмень

На данный момент в Тюмени термометры показывают — 17. В течение дня ожидается — 15 — 17, к вечеру понижение температуры воздуха до — 21.

В четверг, 1 декабря, ожидается пасмурная погода и — 16 — 17 днем, до — 19 — 23 в ночные часы, скорость ветра до трех метров в секунду. В пятницу, 2 декабря, день будет солнечным. Термометры покажут — 18 — 20  светлое время суток и — 23 — 25 в ночные часы.  В субботу погода существенно не изменится, а в воскресенье потеплеет до — 12 — 13 и пойдет снег.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу из-за морозов в Тюмени были отменены занятия для учащихся 1-4 классов.

В Тюмени отменены занятия в школах из-за морозов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Погода#Тюмень#Тюменская область#Погода в Тюмени#Похолодание
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