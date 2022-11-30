Тюменские власти ответили, будут ли строить ледовый городок

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени из городского бюджета будут сокращены траты на проведение новогодних мероприятий и подготовку к празднику. Власти приняли решение использовать в качестве украшений декор прошлых лет. Денежные средства выделены только на монтаж новогодней иллюминации. В частности, в ЦАО на эти цели потратят 560 тысяч рублей. Остальные мероприятия будут проведены за счет бизнесменов.