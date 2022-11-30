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Тюменские власти ответили, будут ли строить ледовый городок

Сегодня, 03:59
Фото: Тюмень — наш дом

Тюменские власти ответили, появится ли в этом году ледовый городок

Ледовый городок в Тюмени в этом году возведут за счет городских компаний. По словам руководителя управы Центрального округа Артема Павлюченко, его откроют в областной столице в конце декабря.
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Тюмень

Строительством ледового городка на площади 400-летия Тюмени займутся несколько социально-ориентированных компаний. Одна из них привезет полюбившееся тюменцам семейство белых мишек, другая — поставит сани с оленями в районе набережной реки Тура.

«Мы хотим сохранить атмосферу волшебного праздника, чтобы дети верили в чудеса, а взрослые могли получить заряд хорошего настроения», — отметил Артем Павлюченко.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени из городского бюджета будут сокращены траты на проведение новогодних мероприятий и подготовку к празднику. Власти приняли решение использовать в качестве украшений декор прошлых лет. Денежные средства выделены только на монтаж новогодней иллюминации. В частности, в ЦАО на эти цели потратят 560 тысяч рублей. Остальные мероприятия будут проведены за счет бизнесменов.

Тюменские чиновники потратят 560 тысяч рублей на ремонт и очистку от пыли гирлянд
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Ледовый городок#Бюджет города#Благоустройство#Деньги#Бюджеты
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