Тюменка после ссоры ударила брата ножом в живот

Тюменка полностью признала свою вину.
«4 июня 2022 года женщина с братом пошли на пастбище пасти скотину. Когда пришли, стали распивать спиртные напитки. Позже Гульнара попросила брата сходить посмотреть коров, ему показалось, что она озвучила это грубо, на что он ударил ее по щеке», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Брат в итоге простил сестру, претензий к ней не имеет. Суд назначил Гульнаре Таировой наказание 2,5 года условно.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка получила 8 лет колонии за убийство мужа.