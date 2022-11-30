Тюменка после ссоры ударила брата ножом в живот

Тюменка получила условный срок за тяжкий вред вред здоровью брата

Тюменский суд огласил приговор 33-летней Гульнаре Таировой, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным пресс-службы тюменских судов, между женщиной и братом произошла ссора, она ударила его ножом в живот.