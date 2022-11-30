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Тюменка после ссоры ударила брата ножом в живот

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI

Тюменка получила условный срок за тяжкий вред вред здоровью брата

Тюменский суд огласил приговор 33-летней Гульнаре Таировой, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным пресс-службы тюменских судов, между женщиной и братом произошла ссора, она ударила его ножом в живот.

Тюменка полностью признала свою вину.

«4 июня 2022 года женщина с братом пошли на пастбище пасти скотину. Когда пришли, стали распивать спиртные напитки. Позже Гульнара попросила брата сходить посмотреть коров, ему показалось, что она озвучила это грубо, на что он ударил ее по щеке», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Брат в итоге простил сестру, претензий к ней не имеет. Суд назначил Гульнаре Таировой наказание 2,5 года условно.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка получила 8 лет колонии за убийство мужа.

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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Центральный районный суд
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