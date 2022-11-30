ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году

Выяснилось, что в момент аварии Денис З. был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он не имел права управлять транспортным средством — срок удостоверения истек, а пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Также мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере, но от наблюдения и лечения уклоняется.