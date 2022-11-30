ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году

Первая авария в 2022 году, обернувшаяся трагедией, произошла 2 января 2022 года в Перевалово. 24-летняя девушка, жительница Свердловской области, ехала с мужчиной на снегоходе. На скорости 80 километров в час снегоход въехал в поддон с кирпичами.
Девушка погибла от полученных травм, а 32-летний тюменец, находившийся за рулем, получил тяжелые повреждения. Предварительно, мужчина был пьян, также у него не было права управления снегоходом.
Выяснилось, что девушка познакомилась с тюменцем через интернет, они проводили вместе новогодние праздники.
Эта авария также произошла в начале января. 4 числа автомобиль «Honda», в котором находилась компания пьяных мужчин, выехал на встречную полосу и врезался в машину марки «Lexus». За рулем первого авто находился 35-летний Денис З. После ДТП тюменец не оказал пострадавшим помощь, а бросил машину и скрылся с места происшествия.
Как сообщали в Госавтоинспекции по Тюменской области, скончался 32-летний пассажир «Honda», еще один 29-летний пассажир этого же автомобиля получил травмы. По «горячим следам» полицейские нашли сбежавшего водителя и направили его в наркологию на медицинское освидетельствование.
Выяснилось, что в момент аварии Денис З. был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он не имел права управлять транспортным средством — срок удостоверения истек, а пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Также мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере, но от наблюдения и лечения уклоняется.
В 2011 году тюменца лишали права управления транспортом на 18 месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
Уже в середине ноября 2022 года Дениса З., виновного в смертельном ДТП, приговорили к 6 годам лишения свободы. Максимальное наказание, которое предусматривает статья, составляет 12 лет лишения свободы.
ДТП, произошедшее 9 апреля, унесло жизни сразу двух подростков. На пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана столкнулись машины ВАЗ2107 и «Мазда 3». По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «Мазды», который не пропустил ВАЗ.
В «Жигулях» в момент аварии находились 5 несовершеннолетних тюменцев, за рулем также был подросток. От полученных травм на месте происшествия скончался 14-летний школьник. 17-летнего водителя и троих пассажиров доставили в больницу — водитель скончался уже в медицинском учреждении.
Лечение от полученных травм в больнице продолжили двое 15-летних и один 18-летний тюменец.
Машина также сильно пострадала. Переднюю её часть смяло «гармошкой». Выяснилось, что за 2022 год 17-летнего водителя уже 8 раз привлекали к административной ответственности за вождение без водительского удостоверения.
Смертельная авария произошла в ночь с 13 на 14 октября на улице Федюнинского в Тюмени. Момент ДТП попал на видео. Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и влетел в машины.
На кадрах видно, как байкер на высокой скорости врезался в автомобили марок «Сузуки», «Рено», «Шевроле» и два «Хендэ».
Столкновение было сильным — мотоцикл разнесло «в щепки», а водитель скончался на месте ДТП. Выяснилось, что мужчина был зарегистрирован в Нефтеюганске. В августе 2022 года полицейские уже задерживали его за рулем в состоянии опьянения.
19 ноября вечером смертельная авария случилась на Тобольском тракте, около лесопарка имени Гагарина. Там «лоб в лоб» столкнулись автомобили «Киа Оптима» и «Хундай Солярис». «Оптима» выехала на встречную полосу.
В результате ДТП скончалась пассажирка «Соляриса», водитель и еще один пассажир этой машины получили повреждения. 22-летний водитель «Киа» и его пассажирка травмированы.
Из-за происшествия сотрудникам ГИБДД пришлось частично ограничить движение по Тобольскому тракту.