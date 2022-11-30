Связисты прокачали интернет в 100 местах Тюменской области

С начала года техническая служба МегаФона запустила и модернизировала базовые станции более чем в 100 локациях Тюменской области. Инженеры оператора расширили ёмкость сети четвертого поколения и увеличили скорость мобильного интернета на территории, где живет свыше 200 тысяч жителей региона.

Связисты расширили каналы связи, запустили новые базовые станции, которые снизили нагрузку с уже существующей сети, а также поработали над устранением «белых пятен» на карте покрытия региона. Реализованные инфраструктурные мероприятия позволят абонентам скачивать еще больше информации из глобальной сети при сохранении высокой скорости передачи данных. «Мы каждый день трудимся над тем, чтобы тюменцы пользовались качественной голосовой связью и мобильным интернетом. Для этого мы усилили телеком-услуги там, где фиксировалась повышенная нагрузка на сеть. В зону нашего внимания попали и самые малонаселенные места, где людям особенно важно оставаться на связи и пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», – подчеркнул важность мероприятий директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов. География работ охватила 40 населенных пунктов. Качество телеком-услуг выросло в крупных городах региона – Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске. Инфраструктурные мероприятия также прошли в районных центрах, населенных пунктах Тюменского района и небольших населённых пунктах области: Уват, Исетское, Туртас, Голышманово, Вагай, Богандинский, Гусево, Каскара, поселок Московский, Боровский, Перевалово, Дубровное, Созоново, Новотарманский, Леваши, Покровское, Винзили, Сумкино, Демьянское, Муген, Новый Тап, Беркут, Прокуткино, Усть-Ламенка, Тоболово, Боровинка, Светлоозерский и Гагарино. Над скоростью мобильного интернета также поработали в селах, поселках и деревнях, где проживает менее 500 человек – Дегтярево, Тараканова, Пономарева, Лозовое, Нефедова, Абаевский, Нагорный и Уки. Модернизация сети также помогла расширить возможности голосовых звонков в 4G (VoLTE).