Стал известен маршрут Белых медведей СУЭНКО 1 декабря

Путешествие по городу займет около двух часов — многотонных медведей провезут в неспешном темпе. Блестящий кортеж будет видно издалека. Матильда Потаповна ростом 5,7 м с медвежатами, каждый из которых «вырос» до 3,7 м, проедут в открытых грузовых авто. Как правило, заметив любимцев на дорогах, горожане радостно приветствуют косолапых и делают фото на память.