Стал известен маршрут Белых медведей СУЭНКО 1 декабря

Мишки выезжают в 19:00. Светящийся кортеж отправится с улицы Одесской и далее
проедет по улицам: 50 лет Октября — Пермякова — Широтная — Мельникайте –
Федюнинского — Червишевский тракт — Мориса Тореза — Герцена — Первомайская. Конечная точка: Цветной бульвар у Цирка. Подробная карта проезда тут.
Путешествие по городу займет около двух часов — многотонных медведей провезут в неспешном темпе. Блестящий кортеж будет видно издалека. Матильда Потаповна ростом 5,7 м с медвежатами, каждый из которых «вырос» до 3,7 м, проедут в открытых грузовых авто. Как правило, заметив любимцев на дорогах, горожане радостно приветствуют косолапых и делают фото на память.
Добавим, что на следующий день, 2 декабря, белоснежные медведи приглашают всех желающих зажечь на них новогодние огоньки во время творческого праздничного мероприятия. Оно начнется в 19:00 на площади у Цирка и подарит прекрасное настроение большим и маленьким жителям Тюмени.