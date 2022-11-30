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Стал известен маршрут Белых медведей СУЭНКО 1 декабря

Сегодня, 06:16
Фото: СУЭНКО
Всего день остался до события, которое в Тюмени с нетерпением ждут малыши и взрослые. 1 декабря на зимовку прибудет семейство Белых медведей СУЭНКО. Матильда Потаповна с Умкой, Пломбиром и Топтыжкой сообщили, по каким улицам Тюмени они поедут на Цветной бульвар.

Мишки выезжают в 19:00. Светящийся кортеж отправится с улицы Одесской и далее
проедет по улицам: 50 лет Октября — Пермякова — Широтная — Мельникайте –
Федюнинского — Червишевский тракт — Мориса Тореза — Герцена — Первомайская. Конечная точка: Цветной бульвар у Цирка. Подробная карта проезда тут.

Путешествие по городу займет около двух часов — многотонных медведей провезут в неспешном темпе. Блестящий кортеж будет видно издалека. Матильда Потаповна ростом 5,7 м с медвежатами, каждый из которых «вырос» до 3,7 м, проедут в открытых грузовых авто. Как правило, заметив любимцев на дорогах, горожане радостно приветствуют косолапых и делают фото на память.

Добавим, что на следующий день, 2 декабря, белоснежные медведи приглашают всех желающих зажечь на них новогодние огоньки во время творческого праздничного мероприятия. Оно начнется в 19:00 на площади у Цирка и подарит прекрасное настроение большим и маленьким жителям Тюмени.

#СУЭНКО
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