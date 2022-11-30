Совфед утвердил закон о бюджете ФОМС на 3 года

В законе также предусмотрен механизм субвенции в бюджеты его территориальных органов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС: в 2023 году — 2,747 трлн рублей, на 2024 год — 2,945 трлн рублей, а на 2025 год — 3,107 трлн рублей. Как заявил глава ФОМС Илья Баланин, субвенции в полном объеме обеспечат исполнение указов президента по заработной плате медработников, а также на проведение мероприятий по углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации застрахованных.