Совфед утвердил закон о бюджете ФОМС на 3 года

В частности, бюджет фонда на 2023 год подразумевает доходы в сумме 3,135 трлн рублей, на 2024 год — 3,366 трлн рублей, а на 2025 год — 3,592 трлн рублей.
Как пишет 1prime.ru, при этом расходы составят — 3,219 триллиона на 2023 год, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей на 2024 и 2025 годы соответственно.
Эти цифры наглядно иллюстрируют, что бюджет ФОМС на этот трехлетний период создан с дефицитом: 83,9 млрд рублей в 2023 году, 67,7 млрд рублей в 2024 году и 20,1 млрд рублей в 2025 году. Дефицит будет покрыт за счет переходящих остатков средств.
В качестве основного источника доходов фонда указаны страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС). В следующем году эта доля достигнет 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%. Трансферты из федерального бюджета ожидаются в размере 429,4 млрд рублей в будущем году, 448 млрд рублей в 2024 году и 463,5 млрд рублей в 2025 году.
В законе также предусмотрен механизм субвенции в бюджеты его территориальных органов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС: в 2023 году — 2,747 трлн рублей, на 2024 год — 2,945 трлн рублей, а на 2025 год — 3,107 трлн рублей. Как заявил глава ФОМС Илья Баланин, субвенции в полном объеме обеспечат исполнение указов президента по заработной плате медработников, а также на проведение мероприятий по углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации застрахованных.
Учреждения из госсектора на оказание медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, из бюджета фонда получат 163,6 млрд рублей на 2023 год, 172,6 млрд рублей — на 2024 год, 182,1 млрд рублей — на 2025 год. А на поддержку высокотехнологичной медпомощи, не вошедшей в базовую программу ОМС, будет направлено 120,3 млрд рублей, 126,5 млрд рублей и 132,8 млрд рублей соответственно.
Также фонд намерен предоставить межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду) на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, а также в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в первый год жизни.