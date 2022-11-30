Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Екатеринбург

Отечественный автомобиль занесло, он вылетел на встречку.
«Lada Kalina двигалась в сторону Тюмени. Машину занесло на встречку боком. Она столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая после этого вылетела в кювет. За легковушкой ехала KIA, она задела отечественное авто по касательной», - отмечает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
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