Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Екатеринбург

Водитель Lada вылетел на встречку и погиб на трассе Тюмень – Екатеринбург

На трассе Тюмень – Екатеринбург произошло смертельное ДТП. По данным УГИБДД по Свердловской области, здесь столкнулись сразу три машины (легковушка и два внедорожника). Скончался водитель «Lada Kalina».

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