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Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Екатеринбург

Сегодня, 13:45
Фото: Скрин группы ВК "Белоярский район"

Водитель Lada вылетел на встречку и погиб на трассе Тюмень – Екатеринбург

На трассе Тюмень – Екатеринбург произошло смертельное ДТП. По данным УГИБДД по Свердловской области, здесь столкнулись сразу три машины (легковушка и два внедорожника). Скончался водитель «Lada Kalina».
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ДТП

Отечественный автомобиль занесло, он вылетел на встречку.

«Lada Kalina двигалась в сторону Тюмени. Машину занесло на встречку боком. Она столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая после этого вылетела в кювет. За легковушкой ехала KIA, она задела отечественное авто по касательной», - отмечает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Ежё одного водителя доставили в екатеринбургскую ГКБ № 36, ему оказывается помощь.

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#ДТП#Екатеринбург#Общество#Происшествия#Дороги#Дорожные пробки#Погода#ГИБДД#Александр Мязин
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