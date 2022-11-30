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Швейцарские юристы отказались помогать Валиевой на слушаниях в CAS

Сегодня, 08:33
ВАДА намерена дисквалифицировать юную российскую фигуристку на четыре года

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ», Schellenberg Wittmer Ltd из Швейцарии не хочет представлять интересы Камилы Валиевой на слушаниях Спортивного арбитражного суда. Олимпийской чемпионке в командном турнире инкриминируют применении триметазидина.

Согласно источнику, защищать Камилу в CAS будут юристы из России.

Отметим, что Валиева и ее партнеры так и не получили золотые награды за победу в командном турнире ОИ в Пекине. ВАДА хочет аннулировать результаты фигуристки с момента сдачи (25 декабря 2021 года) положительной допинг-пробы.

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