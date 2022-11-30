Швейцарские юристы отказались помогать Валиевой на слушаниях в CAS

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ», Schellenberg Wittmer Ltd из Швейцарии не хочет представлять интересы Камилы Валиевой на слушаниях Спортивного арбитражного суда. Олимпийской чемпионке в командном турнире инкриминируют применении триметазидина.
Согласно источнику, защищать Камилу в CAS будут юристы из России.
Отметим, что Валиева и ее партнеры так и не получили золотые награды за победу в командном турнире ОИ в Пекине. ВАДА хочет аннулировать результаты фигуристки с момента сдачи (25 декабря 2021 года) положительной допинг-пробы.