Штормовое предупреждение, проверка по делу Бережного, тюменская фирма накормит власти

При этом в Тюмени холодная погода ожидается 2 и 3 декабря. Ночью до – 21 градуса. В пятницу, 2 декабря, день будет солнечным. Термометры покажут — 18 — 20 светлое время суток и — 23 — 25 в ночные часы. В Ишиме 3 декабря в ночное время суток похолодает до – 24. В Тобольске до – 26 градусов.