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Штормовое предупреждение, проверка по делу Бережного, тюменская фирма накормит власти

Сегодня, 16:38
Фото: 1MI

Проверка по делу Бережного, тюменская фирма накормит власти, штормовое предупреждение

В Тюменской области 1 и 2 декабря ожидается морозная погода. По данным специалистов гидрометцентра, в некоторых районах температура воздуха может быть на 10 градусов ниже нормы.

В регионе на 1 и 2 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за морозов.

При этом в Тюмени холодная погода ожидается 2 и 3 декабря. Ночью до – 21 градуса. В пятницу, 2 декабря, день будет солнечным. Термометры покажут — 18 — 20  светлое время суток и — 23 — 25 в ночные часы. В Ишиме 3 декабря в ночное время суток похолодает до – 24. В Тобольске до – 26 градусов.

На следующей неделе синоптики Гисметео ожидают потепление в Тюменской области.

СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного.

По данным канала «Честный Детектив», в тюменском Следственном комитете проводят проверку публикации материалов дела Бережного. Речь идет о фотографиях после убийства 8- летней Анастасии Муравьевой.

На минувшей неделе в сети были опубликованы официальные документы из дела Бережного — протоколы осмотра места преступления, судебно-медицинской экспертизы тела ребенка.

Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном.

ГБУ «Тура» организует питание официальных делегаций в Тюменской области. Фирма победила в аукционе на 2,75 миллионов рублей. Услуги по обслуживанию официальных делегации, групп или отдельных лиц компания оказывает с 2015 года.

Согласно документации опубликованной по портале Госзакупки, услуги кейтеринга будут предоставлять в зале площадью не менее 150 квадратных метров, расположенном в границе улиц Ленина — Орджоникидзе — Советская — Челюскинцев.

В числе обязательных требований – сервировка столов с использованием чистого столового белья, без грязи и пятен, льняных и хлопчатобумажных салфеток и скатертей. Вся посуда должна быть из фарфора.

Стоит отметить, что компания организует питание для высоких гостей. Один бутерброд с семгой или муксуном должен весить 50 граммов. Общая стоимость закуски не должна превышать 180 рублей.

Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Экономика#Жалобы#Погода#Бюджеты#Прокуратура#Деньги
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