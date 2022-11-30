Штормовое предупреждение, проверка по делу Бережного, тюменская фирма накормит власти

В регионе на 1 и 2 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за морозов.
При этом в Тюмени холодная погода ожидается 2 и 3 декабря. Ночью до – 21 градуса. В пятницу, 2 декабря, день будет солнечным. Термометры покажут — 18 — 20 светлое время суток и — 23 — 25 в ночные часы. В Ишиме 3 декабря в ночное время суток похолодает до – 24. В Тобольске до – 26 градусов.
На следующей неделе синоптики Гисметео ожидают потепление в Тюменской области.
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного.
По данным канала «Честный Детектив», в тюменском Следственном комитете проводят проверку публикации материалов дела Бережного. Речь идет о фотографиях после убийства 8- летней Анастасии Муравьевой.
На минувшей неделе в сети были опубликованы официальные документы из дела Бережного — протоколы осмотра места преступления, судебно-медицинской экспертизы тела ребенка.
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном.
ГБУ «Тура» организует питание официальных делегаций в Тюменской области. Фирма победила в аукционе на 2,75 миллионов рублей. Услуги по обслуживанию официальных делегации, групп или отдельных лиц компания оказывает с 2015 года.
Согласно документации опубликованной по портале Госзакупки, услуги кейтеринга будут предоставлять в зале площадью не менее 150 квадратных метров, расположенном в границе улиц Ленина — Орджоникидзе — Советская — Челюскинцев.
В числе обязательных требований – сервировка столов с использованием чистого столового белья, без грязи и пятен, льняных и хлопчатобумажных салфеток и скатертей. Вся посуда должна быть из фарфора.
Стоит отметить, что компания организует питание для высоких гостей. Один бутерброд с семгой или муксуном должен весить 50 граммов. Общая стоимость закуски не должна превышать 180 рублей.