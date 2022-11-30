С начала года тюменским предпринимателям оказали помощь на 1,42 млрд рублей

Так, по его словам, в регионе за это время на 3,3% или на 2149 единиц выросло количество субъектов МСП. Сейчас в Тюменской области действуют 67 739 предприятий и ИП. Число рабочих мест в малом и среднем бизнесе выросло на 8%, превысив 310 тысяч человек.