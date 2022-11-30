С начала года тюменским предпринимателям оказали помощь на 1,42 млрд рублей

Так, по его словам, в регионе за это время на 3,3% или на 2149 единиц выросло количество субъектов МСП. Сейчас в Тюменской области действуют 67 739 предприятий и ИП. Число рабочих мест в малом и среднем бизнесе выросло на 8%, превысив 310 тысяч человек.
Кроме того, за год в Тюменской области более чем вдвое снизилась доля компаний, столкнувшихся с избыточным административным давлением.
«Впереди ещё много работы: в развитие того, что уже сделано, и для решения новых задач. Приоритет — развитие муниципалитетов. А значит усиление в направлении обучения, продвижения, создания и проработки бизнес-моделей», — отметил Андрей Пантелеев.
Напомним, что правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Кроме того, с 2013 года работает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимаельства.