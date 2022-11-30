nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

С начала года тюменским предпринимателям оказали помощь на 1,42 млрд рублей

30 ноября 12:31
Фото: телеграм-канал Андрея Пантелеева
За десять месяцев тюменские предприниматели получили 1,42 млрд рублей региональной поддержки. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем телеграм-канале.

Так, по его словам, в регионе за это время на 3,3% или на 2149 единиц выросло количество субъектов МСП. Сейчас в Тюменской области действуют  67 739 предприятий и ИП. Число рабочих мест в малом и среднем бизнесе выросло на 8%, превысив 310 тысяч человек.

Кроме того, за год в Тюменской области более чем вдвое снизилась доля компаний, столкнувшихся с избыточным административным давлением.

«Впереди ещё много работы: в развитие того, что уже сделано, и для решения новых задач. Приоритет — развитие муниципалитетов. А значит усиление в направлении обучения, продвижения, создания и проработки бизнес-моделей», — отметил Андрей Пантелеев.

Напомним, что правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Кроме того, с 2013 года работает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимаельства.

Подпишитесь
Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей
18 ноября 07:29
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
30 ноября 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
30 ноября 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
30 ноября 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
30 ноября 08:35